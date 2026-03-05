Mobitel u vodi? Evo kako ga spasiti bez mitova i panike!

No upravo u tim prvim sekundama odlučuje se njegova sudbina. Ovaj vodič donosi konkretne korake, razbija opasne mitove i objašnjava kada je vrijeme za stručnu pomoć.

Prve sekunde: Brzina spašava elektroniku

Kontakt s tekućinom jedan je od najčešćih uzroka kvara pametnih telefona. Iako se proizvođači hvale IP certifikatima vodootpornosti, većina uređaja nije imuna na slanu ili hloriranu vodu. Zato je ključno:

Odmah izvaditi uređaj iz vode

Isključiti ga ako je još uključen – ne testirajte radi li!

Ne spajati ga na punjač – struja + vlaga = katastrofa

Svaka sekunda u vodi povećava rizik od kratkog spoja. Ako se uređaj sam ugasio, nemojte ga pokušavati ponovno uključiti.

Prva pomoć: sušenje, ali pametno

Nakon isključivanja, slijedi priprema za sušenje:

Skinite masku, izvadite SIM i memorijsku karticu;

Kod starijih modela – obavezno izvadite bateriju;

Nježno posušite vanjski dio mekom krpom ili papirnatim ručnikom;

Izbjegavajte protresanje – kapljice mogu ući dublje u uređaj.

Postavite mobitel uspravno, s priključkom za punjenje prema dolje. Gravitacija može pomoći u istjecanju vode. Lagano lupkanje o dlan također potiče isparavanje.

Internet je pun “savjeta” koji mogu uništiti vaš uređaj:

Riža — popularna, ali neučinkovita. Ne izvlači vlagu iz unutrašnjosti, a škrob i prašina mogu začepiti priključke.

Sušilo za kosu — visoka temperatura oštećuje elektroniku, plastiku i ljepilo. Snažan mlaz zraka može gurnuti vodu dublje.

Punjenje mokrog uređaja — najopasniji potez. Može izazvati trajno oštećenje matične ploče.

Proizvođači poput Apple-a i Samsung-a izričito upozoravaju svoje korisnike da su navedene metode neučinkovite.

Strpljenje i pravi alati

Najbolje što možete učiniti je – čekati. Umjesto riže, koristite silika-gel vrećice koje dolaze uz obuću ili elektroniku. Stavite mobitel u zatvorenu posudu s nekoliko paketića i ostavite ga 24–48 sati.

Ako imate ventilator, usmjerite hladan zrak prema uređaju. To ubrzava isparavanje bez rizika od toplinskog oštećenja.

Kada je vrijeme za servis?

Nakon sušenja, pokušajte uključiti uređaj. Ako radi – odlično! No pratite ponašanje idućih dana:

Zamagljena kamera;

Mrlje na zaslonu;

Problemi sa zvukom;

Ekran ne reagira na dodir.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se servisu. Profesionalni serviseri koriste ultrazvučne kade i izopropilni alkohol za uklanjanje vlage i korozije – jedini pouzdan način spašavanja uređaja.

Važno je znati da većina proizvođača ne pokriva štetu od tekućine pod standardnim jamstvom, bez obzira na IP certifikat.

Mobitel u vodi nije kraj svijeta – ali samo ako brzo reagirate, izbjegnete mitove i znate kada je vrijeme za stručnu pomoć, piše Bug.

