Influenser ušao u kavez s robotom pa požalio: Rekbot ga oborio snažnim udarcem

Američki influencer Frenki LaPenna (Frankie LaPenna), kojeg na Instagramu prati više od tri miliona ljudi, ušao je u MMA kavez i suočio se s humanoidnim robotom. Borba je završila njegovim porazom.Meč je predstavljen kao prva borba čovjeka i robota u MMA kavezu, a snimak je ubrzo privukao pažnju na društvenim mrežama.

LaPenna je za protivnika imao Rekbot (Rekbot), humanoidnog robota kompanije Rek Robotics (REK Robotics), visokog oko 1,8 metara. Svojim izgledom robot podsjeća na T-800 iz filmskog serijala „Terminator“.

Neposredno prije početka borbe, jedan od prisutnih obratio se LaPenni riječima: „Plašim se za tebe”,piše Avaz

Influencer je u početku uspio zadati nekoliko udaraca robotu, ali je Rekbot potom uzvratio snažnim udarcem nogom i oborio ga na pod. LaPenna je ostao ležati u kavezu, a na snimcima su vidljive i modrice zadobijene tokom borbe.pak, borba nije bila u potpunosti između čovjeka i autonomne mašine. Rekbotom je upravljao ljudski pilot, koji je njegove pokrete kontrolirao daljinski, između ostalog uz pomoć tehnologije virtuelne stvarnosti,piše Avaz

Zbog toga robot tokom meča nije samostalno donosio odluke o napadima, iako je događaj promoviran kao borba čovjeka protiv robota.

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