Snijeg zabijelio Bjelašnicu: Zimski prizor na 1.860 metara

Na Facebook stranici BHMeteo, koja prati vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, objavljen je videosnimak s Bjelašnice na 1.860 metara nadmorske visine, na području izlaza sa četverosjeda, na kojem se mogu vidjeti snježne pahulje.

Kako navode iz BHMetea, riječ je o slabijim padavinama koje neće biti obilne, a snijeg je zasad zabilježen samo na višim nadmorskim visinama.Pojava snijega na bh. planinama u ovom periodu godine nije neuobičajena. Slične vremenske prilike zabilježene su i prethodnih godina sredinom septembra, kada je snijeg padao na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću,piše Avaz

Prema prognozama, hladnije vrijeme uz padavine zadržat će se u Bosni i Hercegovini do kraja sedmice. Nakon toga očekuje se postepeno zatopljenje, pa će na pravi početak zime ipak biti potrebno sačekati.

Snježne padavine koje bi mogle označiti početak zimske sezone i skijanja očekuju se tek kasnije tokom jeseni, odnosno u periodu koji je i prethodnih godina donosio ozbiljnije zimske uslove.

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