Evo šta više nećete moći da radite na Instagramu

Objavljeno prije 5 minuta

Instagram uvodi novu promjenu koja će uticati na način na koji korisnici označavaju svoje objave na ovoj društvenoj mreži.

 Instagram - Shutterstock

Kako je saopšteno, od sada će biti dozvoljeno korišćenje najviše pet heštagova (#) po objavi, uključujući i Reels sadržaj.

Prema navodima kompanije, cilj ove odluke je smanjenje neprimjerenog i prekomjernog korišćenja heštagova, kao i poboljšanje kvaliteta sadržaja koji se pojavljuje u pretragama.

Direktor Instagrama Adam Moseri istakao je da veći broj heštagova ne donosi automatski bolju vidljivost, te da su precizni i relevantni heštagovi daleko efikasniji od velikog broja generičkih oznaka.

Instagram već neko vreme naglašava da heštagovi više nemaju presudnu ulogu u širenju dometa objava, kao što je to ranije bio slučaj.

Umjesto toga, algoritam sve više favorizuje kvalitet sadržaja, interakciju sa publikom i jasno definisanu temu objave, prenosi B92.

Ova promjena dio je šire strategije platforme usmjerene ka suzbijanju spam sadržaja i podsticanju autentičnijeg načina komunikacije među korisnicima.


