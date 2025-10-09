Za nekoliko mjeseci stiže velika promjena na WhatsApp

Od kada je WA pokrenut, za registraciju i korištenje, kao i povezivanje s drugim korisnicima, bio je potreban telefonski broj, no u budućnosti on više neće biti potreban. Kako se pisalo još prošle godine, WhatsApp će po uzoru na druge aplikacije poput Telegrama i Signala, uvesti korisnička imena.

Umjesto upisivanjem telefonskog broja, moći ćete stupiti u kontakt s drugim osobama na ovoj platformi upisivanjem njihova korisničkog imena. Ova opcija, među inim, trebala bi povećati privatnost korisnika jer npr. više neće morati dijeliti svoj broj telefona s ljudima koje su tek upoznali, već će samo razmijeniti korisnička imena za WA.

Iako iz WA još nisu službeno objavili kada će uvesti ovaj veliki novitet, njihov posljednji potez pokazuje kako smo tom trenutku sve bliži. Naime, kako prenose na stranici WABeta.info, piše Zimo, u posljednjoj testnoj verziji WhatsAppa za Androide, pod postavkama je dostupna opcija rezervacije korisničkog imena tako da, jednom kada ta mogućnost bude dostupna svima, korisnici koji rezerviraju svoje ime moći će ga odmah početi koristiti.

Postoje određena pravila koja se moraju poštovati prilikom odabira tih imena. Tako korisničko ime ne smije počinjati s “www”, treba sadržavati barem jedno slovo (dopuštena su samo mala slova), a u imenu može imati i brojeve i točke.

Na stranici GSM Arena pretpostavljaju kako će proći još barem nekoliko mjeseci dok ova opcija i službeno ne bude dostupna, a do tada možete razmisliti o korisničkom imenu koje biste htjeli imati na WhatsAppu te ga, kada budete mogli, rezervirajte. S obzirom na to da WA ima više od 3 milijarde aktivnih korisnika, jasno je kako će mnoga korisnička imena, pogotovo ona popularnija ili učestalija, brzo biti zauzeta, prenosi Radiosarajevo.

