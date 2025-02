Nova ponuda za kupovinu tiktoka: Amerikanac nudi 50 milijardi dolara

Prema dostupnim informacijama, Rasnerov odvjetnik poslao je ponudu kineskim vlasnicima TikToka, kompaniji ByteDance. U pismu koje je potpisao odvjetnik Steve Roberts iz Rasner Media stoji: “Preseljenjem TikTokovih operacija u Wyoming, Reid će pokrenuti novu eru ekonomske diverzifikacije, stvarajući tisuće dobro plaćenih radnih mjesta koja će imati koristi ne samo za tehnološki sektor već i za energetski, poljoprivredni i turistički sektor Wyominga.”

“Želim da Wyoming ostane nacionalni lider”

“Ova inicijativa privući će visokokvalificirane radnike, inovativne tehnologije i nove investicijske prilike, jačajući gospodarstvo i osiguravajući da Wyoming ostane nacionalni lider u više sektora”, nastavlja.

It's official. I have put in an offer to purchase TikTok. 🚀 #Rasner4WY #tiktok https://t.co/1A1iNAZXS6

— Reid W. Rasner (@Rasner4WY) February 19, 2025