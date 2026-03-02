Resident Evil Requiem: Trenutno najviši korisnički skor svih vremena na Metacriticu

Deveta glavna igra u Capcomovoj seriji survival horora trenutno ima prosječnu ocjenu kritičara – od 88, dok ocjena po platformi Metascore varira između 88 i 92.

Međutim, njen korisnički skor – prosječna ocjena od 10 koju daju korisnici Metacritica – trenutno iznosi 9,5, što je najviša korisnička ocjena na cijeloj platformi.

Samo još jedna igra, Clair Obscur: Expedition 33, također ima ocjenu 9,5, ali Metacritikove vlastite kalkulacije stavljaju Resident Evil Requiem iznad nje, što implicira da nezaokruženi prosjek daje Capcomovoj igri malo višu ocjenu.

Druge igre u Metacritikovoj top 10 po korisničkom skoru uključuju Metal Gear Solid, The Witcher 3, Silent Hill 2, Chrono Trigger i The Last of Us.

Međutim, činjenica da je Disneyjeva Nintendo DS igra Cory in the House – koja je u posljednjih nekoliko godina postala svojevrsni meme – trenutno treća najbolja video igra svih vremena prema korisničkom skoru Metacritica, ilustrira kako ovaj spisak ponekad više odražava popularnost (ili notoritet) nego kvalitet.

Korisničke ocjene na sajtu često su ekstremne, bilo 10 ili 0, jer korisnici nastoje napraviti najveći utjecaj na ukupnu ocjenu.

Zapravo, iako Resident Evil Requiem ima najviši korisnički skor na Metacriticu, takođe ima i nekoliko ocjena ‘0’ od korisnika, uključujući jednog koji tvrdi da je igrao 22 sata.

Dok ukupni Metascore Resident Evil Requiem od 88 ne ugrožava listu najboljih igara svih vremena na sajtu – svih top 250 igara ima ocjene iznad 90, barem ga čini najboljom igrom 2026. godine po ocjenama kritičara, smjestivši se iznad naslova kao što su Mewgenics, Nioh 3 i Dragon Quest 7 Reimagined.

VGC-ova recenzija Resident Evil Requiem opisuje igru kao „izvanrednu ali sigurnu“, navodeći:

– Kada se posmatra izolovano, Resident Evil: Requiem je fantastičan i zaista briljantan dodatak glavnoj seriji. I dalje balansira između straha i moći, i iako Grace možda nema Leonove okrete i duhovite komentare, uvijek se može osloniti na Requiem.To je igra dizajnirana da te izazove, a ne da ti iščupa posljednje dragocjene dlake sa glave (osim ako ne pokušaš Insanity težinu). Capcom je još jednom isporučio poliranu i prelijepu Resident Evil igru, samo što nije baš među samim najboljima.

