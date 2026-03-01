Tramp najavio pregovore sa Iranom! “Pristao sam”

Tramp je rekao da novi iranski lideri “žele da razgovaraju” i da je on pristao na razgovore.

Trump je to rekao novinaru lista The Atlantic dok su američki i izraelski napadi na Iran bili u tijeku, izvještava The Atlantic.

“Oni žele da razgovaraju, a ja sam pristao da razgovaram. Trebalo je to da urade ranije. Trebalo je da se ranije dogovore o nečemu što je veoma praktično i jednostavno. Predugo su čekali”, rekao je Tramp.

Tramp je odbio da da precizan odgovor kada će se razgovori održati.

Trump također nije otkrio s kojim je iranskim čelnicima razgovarala njegova administracija, napominjući da su neki od prethodnih sugovornika ubijeni.

“Većina tih ljudi je otišla. Neki od ljudi sa kojima smo razgovarali su otišli, jer je to bio veliki udarac”, rekao je.

“Trebalo je da to urade ranije. Mogli su da sklope dogovor”.

Trump je danas izjavio da je u američko-izraelskim napadima do sada ubijeno 48 iranskih čelnika i visokih civilnih i vojnih dužnosnika.

„Nitko ne može vjerovati kakav uspjeh imamo, 48 vođa je otišlo u jednom potezu. I to se brzo odvija“, rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

Sjedinjene Države i Izrael jučer su pokrenuli koordinirane napade na Iran, u kojima su potvrđeno ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinejad te veliki broj pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde i civilnih čelnika.

