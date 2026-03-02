Zapeli na Maldivima: Dado Polumenta sa suprugom “zaglavljen” na egzotičnoj destinaciji

Pjevač Dado Polumenta zarobljen je na Maldivima sa trudnom suprugom Ivonom i djecom, gdje su otišli na odmor, ali se još uvijek nisu uspjeli vratiti zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku.

Naime, otkazan im je let za Dubai, preko kojeg su se trebali vratiti u Beograd.

Sada se oglasila trudna Ivona Polumenta i otkrila da su napokon uspjeli kupiti karte za povratak, ali da će, kako bi stigli do Beograda, morati preći pola planete.

– Sve je u redu s nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svjetlosti, dobro je da smo i ovo uspjeli. Za par dana se vraćamo kući, ako Bog da – napisala je Ivona Polumenta.

– A do tada ćemo uživati i odmarati koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako prelijepom mjestu, neki nemir i neprijatan osjećaj stalno je prisutan. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi – dodala je Dadova supruga.

Porodica je planirala povratak u Srbiju preko Dubaija, ali je zbog novonastale sigurnosne situacije i poremećaja u aviosaobraćaju njihov let otkazan.

Do komplikacija je došlo usljed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i dodatnih tenzija u regionu koje uključuju i Izrael, zbog čega je zračni prostor iznad dijela Ujedinjenih Arapskih Emirata privremeno zatvoren, a brojni međunarodni letovi otkazani ili odgođeni.

Oglasio se i Dado.

– Prije svega želim reći da smo dobro i da su Ivona i djeca na sigurnom. Naravno da postoji zabrinutost, posebno jer je Ivona u šestom mjesecu trudnoće, ali u ovom trenutku najvažnije nam je da budemo strpljivi i sačekamo siguran povratak. Let preko Dubaija je otkazan i sada tražimo alternativna rješenja. Hvala svima koji brinu i šalju poruke podrške, nadamo se da ćemo uskoro krenuti kući.

Pored porodice Polumenta, na Maldivima se trenutno nalaze i Darko Lazić sa porodicom, kao i Sloba Radanović, koji su se također suočili s istim problemom oko povratka zbog poremećaja u međunarodnom aviosaobraćaju.

