Meta uvela nova pravila za tinejdžere: Izgubit će pristup AI likovima unutar njihovih aplikacija

Tinejdžeri širom svijeta u narednim sedmicama izgubit će pristup Metinim AI likovima unutar njihovih aplikacija. Iz kompanije Meta saopštili su da trenutno rade na ažuriranoj verziji ovih likova, koja će biti posebno prilagođena mlađim korisnicima i imati ograničene mogućnosti.

Dok novo iskustvo ne bude spremno, tinejdžerima će biti onemogućen pristup likovima umjetne inteligencije. Kako navode iz Mete, nova verzija uključivat će roditeljski nadzor i zabranu privatnih razgovora između tinejdžera i AI likova.

Ova odluka dio je šireg paketa mjera koje Meta uvodi s ciljem povećanja sigurnosti maloljetnika i stvaranja sigurnijeg okruženja na svojim platformama.

– U nadolazećim sedmicama tinejdžeri više neće moći pristupiti likovima umjetne inteligencije u našim aplikacijama dok ažurirano iskustvo ne bude spremno. To će se odnositi na sve koji su nam čestitali tinejdžerski rođendan, kao i na osobe koje tvrde da su odrasle, ali za koje sumnjamo da su tinejdžeri na temelju naše tehnologije predviđanja dobi.

To znači da će se, kada ispunimo svoje obećanje da ćemo roditeljima dati veći nadzor nad iskustvima tinejdžera s umjetnom inteligencijom, te roditeljske kontrole primjenjivati ​​na najnoviju verziju likova s ​​umjetnom inteligencijom .

U međuvremenu, tinejdžeri će i dalje moći pristupiti korisnim informacijama i obrazovnim mogućnostima putem Metinog AI asistenta, uz zadane, dobno primjerene zaštite – a mi nastavljamo s radom kako bismo roditeljima pružili uvid u te razgovore, objavili su iz Mete.

