Otkriće koje bi moglo uzdrmati Trampa: Evo što su znanstvenici pronašli na Grenlandu

Objavljeno prije 16 minuta

Neke regije Grenlanda mogle bi biti osjetljivije na klimatske promjene nego što trenutačni modeli pretpostavljaju, kazao je Jan Jang

Naučnici su otkrili skrivenu geološku slabost ispod grenlandskog ledenog pokrova koja bi mogla ubrzati njegov kolaps i zakomplikovati američke ambicije na Arktiku. Novo istraživanje otkrilo je skriveni sloj sedimenta, sastavljen od meke zemlje i pijeska, koji je prouzrokovao topljenje, raspadanje i pad većeg dijela ledenjaka.

Prema novom istraživanju sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu, taj sloj, debeo i do 200 metara (na nekim mjestima čak do 300 metara), djeluje kao prirodni lubrikant: smanjuje trenje između leda i podloge, omogućavajući brže klizanje ledenjaka prema okeanu i znatno ubrzavajući gubitak mase.

Na osnovu podataka sa 373 mjerne stanice
Studija objavljena u časopisu Geology temelji se na analizi seizmičkih podataka prikupljenih sa 373 mjerne stanice širom Grenlanda tokom posljednja dva desetljeća. Istraživači su mjerili kašnjenja u seizmičkim valovima izazvanim potresima. Signali su se sporo širili kroz mekani sloj, što jasno ukazuje na prisustvo sedimenata umjesto tvrde stijene.

– Ako više otopljene vode dospije do dna, ovi sedimenti mogu dodatno smanjiti čvrstoću, ubrzati tok leda i povećati gubitak leda u okeanu. To znači da bi neke regije Grenlanda mogle biti osjetljivije na klimatske promjene nego što trenutačni modeli pretpostavljaju – kazao je Jan Jang (Yan Yang), glavni autor studije i geofizičar sa Scripps Institution of Oceanography.

– Sigurnost obalnih zajednica ovisi o preciznim prognozama, a znati da li je podloga tvrda stijena ili mekani sediment ključno je za poboljšanje predviđanja porasta nivoa mora – dodao je.

Bogati prirodni resursi
Sedimenti nisu ravnomjerno raspoređeni. Deblji slojevi (do 200–300 m) nalaze se u toplijim, vlažnijim zonama gdje se led topi odozdo, dok su tanji ili ih nema u hladnijim, smrznutim područjima. To objašnjava zašto se neki dijelovi ledenog pokrova raspadaju brže nego što se očekivalo. Otkriće dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp (Trump) intenzivno pritiska Dansku i Grenland za preuzimanje kontrole nad otokom, navodno zbog strateškog položaja u Arktiku, sprečavanja utjecaja Rusije i Kine te pristupa bogatim prirodnim resursima, prenosi Večernji list.

Međutim, sedimentni sloj predstavlja veliku prepreku za rudarenje i eksploataciju resursa. Bušenje kroz stotine metara mekane gline i pijeska dovodi do čestih začepljenja svrdla, oštećenja opreme, usporavanja radova i enormnog povećanja troškova. Studije iz 2022. (The Cryosphere) i 2024. (Annals of Glaciology) pokazale su da stabilno bušenje zahtijeva smrznutu stijenu, a ne sediment, jer u protivnom dolazi do zastoja i opasnih uslova.

Trampa pitali koliko je daleko spreman ići zbog Grenlanda: “Saznat ćete”
Sve veći broj ledenih brjegova koji se odvajaju u obližnje vode ugrožava potencijalne offshore naftne platforme, a ekstremna izoliranost Grenlanda i nedostatak infrastrukture dodatno otežavaju operacije.

Potpuna kontrola nad Grenlandom nužna
Trampova administracija ističe da je potpuna kontrola nad Grenlandom neophodna kako bi se spriječilo da Rusija i Kina koriste otok kao „granični prelaz“ u eventualnoj invaziji na Sjevernu Ameriku. Kina se od 2018. godine deklarira kao „država blizu Arktika“ i pokazuje interes za resurse i plovne putove Grenlanda, prenosi Daily Mail.


Teme:,

