Zabrinjavajuća i uspješna taktika: Hakeri se lažno predstavljaju kao policija i kradu lične podatke

U slučaju sudskih istraga, američki sud može kompanijama poslati zahtjev za pristup podacima korisnika internetskih usluga. Taj postupak obično traje danima, jer zahtijeva provjeru od strane posebnih pravnih timova. Međutim, u hitnim slučajevima, kada je potrebno brzo reagirati, podaci se policiji mogu ustupiti odmah. Hakeri su toga svjesni i iskorištavaju takve situacije da dobiju privatne informacije, koje kasnije mogu koristiti za napade ili prijevare.

Na portalu Wired naveden je primjer u kojem su hakeri došli do ličnih podataka jednog gamera iz Njujorka (ime, adresa, telefon, e-mail) za samo 20 minuta. Oni su se predstavili kao policija i kontaktirali telekomunikacijsku kompaniju Charter Communications, tražeći hitan pristup podacima korisnika. Kako su svi podaci o policajcu bili stvarni, kompanija nije provela sve procedure i greškom poslala tražene podatke prevarantima.

Novinari su razgovarali s hakerom koji se predstavio kao Exempt. On tvrdi da je sličnu taktiku koristio i protiv drugih velikih kompanija, uključujući Apple i Amazon. Nakon samo 20 minuta, Exempt je imao imena, adrese, e-mailove i brojeve telefona korisnika, a ponekad i pristup tekstualnim porukama i podacima o pozivima. Takvi podaci predstavljaju ogroman potencijal za hakere i omogućuju brojne prijevare – njegova grupa je samo u kolovozu zaradila više od 18.000 dolara.

Ova taktika je izuzetno opasna jer korisnici ne moraju ni kliknuti na lažni link da bi postali žrtve. Glasnogovornik policijske stanice u Jacksonvilleu izjavio je da su ovakve prevare “definitivno zabrinjavajuće”, posebno zato što hakeri koriste stvarna imena policajaca.

Slične prevare u SAD-u događaju se već godinama, a uprkos brojnim upozorenjima i prijavljenim slučajevima, hakeri i dalje uspješno kradu osjetljive podatke.

