Samsung vraća S Pen u Galaxy Z Fold8

Samsung je sa modelom Galaxy Z Fold7 ostvario odlične prodajne rezultate zahvaljujući tanjem i lakšem dizajnu, ali sljedeća generacija Galaxy Z Fold8 preklopnog telefona donosi još veće promjene.

Prema informacijama koje prenosi južnokorejski “DealSite”, Galaxy Z Fold8 će biti jedan od najvažnijih Samsung telefona u 2026. godini, sa tri glavna unapređenja.

Prvo, kompanija planira povratak S Pen olovke, koja je izostala u Fold7 modelu. Nova verzija bi trebalo da ponudi još bolji osjećaj pisanja i crtanja, uz veću preciznost i integraciju sa sistemskim alatima.

Drugo, Fold8 će koristiti novu tehnologiju izrade metalne konstrukcije nazvanu “laser-drilled plate”, sličnu onoj koja se navodno koristi na preklopnom iPhone telefonu. Ova tehnologija treba da drastično smanji vidljivost pregiba na ekranu, što je jedan od glavnih nedostataka savitljivih telefona.

Treće, baterija će konačno dobiti značajno unapređenje sa 4400 mAh na više od 5000 mAh, čime će se riješiti slabija autonomija prethodnih generacija.

Tržište savitljivih telefona postaje sve konkurentnije, pored Samsungovog Folda, prisutni su i vivo X Fold serija, Google Pixel 10 Pro Fold sa Gemini AI funkcijama, kao i motorola Razr 60 serija kod manjih modela.

Ipak, ako Apple odloži lansiranje svog preklopnog iPhonea do 2026. godine, Samsung bi mogao dodatno da učvrsti svoju lidersku poziciju u ovom dijelu tržišta, prenosi “BenchMark”.

Facebook komentari