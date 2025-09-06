Kanada tvrdi da je TikTok prikupljao osjetljive podatke djece

Kanadska istraga otkrila je da TikTok, platforma društvenih medija sa stotinama hiljada maloljetnih korisnika u zemlji, nije efikasno provodila dobna ograničenja i prikupljala je velike količine osjetljivih ličnih podataka od djece, javlja Anadolu.

Kanadska vlada je u utorak objavila izvještaj o TikToku usljed debata u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o tome da li aplikaciju treba prodavati ili zabraniti zbog zabrinutosti za sigurnost podataka.

Prema izvještaju, prakse kompanije u prikupljanju i korištenju ličnih podataka za određivanje personaliziranog sadržaja i oglašavanja ispitane su u skladu s kanadskim zakonima o privatnosti.

U izvještaju se navodi da stotine hiljada maloljetnih kanadskih građana koriste platformu i istaknute su nedovoljne mjere TikToka za provođenje pokrajinskih zabrana pristupa djeci mlađoj od 13 godina.

– Kao rezultat neadekvatnih mjera osiguranja dobi TikToka, kompanija je prikupila lične podatke velikog broja kanadske djece, uključujući informacije koje uredi smatraju osjetljivima – navodi se u izvještaju.

Izvještaj je otkrio i da TikTok prikuplja biometrijske podatke poput podataka o licu i glasu. Iako se svake godine blokira oko 500.000 maloljetnih korisnika, nedostaci u mehanizmima za provjeru dobi znače da mnoga djeca neće biti otkrivena.

