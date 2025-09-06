Sci-Tech

Kanada tvrdi da je TikTok prikupljao osjetljive podatke djece

Objavljeno prije 52 minute

Istaknute su nedovoljne mjere TikToka za provođenje pokrajinskih zabrana pristupa djeci mlađoj od 13 godina

Kanadska istraga otkrila je da TikTok, platforma društvenih medija sa stotinama hiljada maloljetnih korisnika u zemlji, nije efikasno provodila dobna ograničenja i prikupljala je velike količine osjetljivih ličnih podataka od djece, javlja Anadolu.

Kanadska vlada je u utorak objavila izvještaj o TikToku usljed debata u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o tome da li aplikaciju treba prodavati ili zabraniti zbog zabrinutosti za sigurnost podataka.

Prema izvještaju, prakse kompanije u prikupljanju i korištenju ličnih podataka za određivanje personaliziranog sadržaja i oglašavanja ispitane su u skladu s kanadskim zakonima o privatnosti.

U izvještaju se navodi da stotine hiljada maloljetnih kanadskih građana koriste platformu i istaknute su nedovoljne mjere TikToka za provođenje pokrajinskih zabrana pristupa djeci mlađoj od 13 godina.

– Kao rezultat neadekvatnih mjera osiguranja dobi TikToka, kompanija je prikupila lične podatke velikog broja kanadske djece, uključujući informacije koje uredi smatraju osjetljivima – navodi se u izvještaju.

Izvještaj je otkrio i da TikTok prikuplja biometrijske podatke poput podataka o licu i glasu. Iako se svake godine blokira oko 500.000 maloljetnih korisnika, nedostaci u mehanizmima za provjeru dobi znače da mnoga djeca neće biti otkrivena.


