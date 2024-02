Ova navika pred spavanje može povećati rizik od srčanih oboljenja i dijabetesa

Jedna loša navika koja takođe može da nas košta mnogo je spavanje sa uključenim televizorom. Osim što ćete sigurno zadobiti bolove u leđima i imati loš san, ova navika može povećati i rizik od srčanih oboljenja i dijabetesa, piše “Metro”.

Ovo je otkrila studija objavljena u “The Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). Studija, koju su sproveli medicinski istraživači na Univerzitetu Northvestern u Čikagu, otkrila je da izlaganje “ambijentalnom osvjetljenju” – poznatom i kao svjetlo sa televizije – tokom noćnog sna šteti vašoj kardiovaskularnoj funkciji i povećava otpornost na insulin sljedećeg jutra, prenio je “Večernji”.

Ovo povećava rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa i metaboličkog sindroma.

“Rezultati ove studije pokazuju da samo jedna noć izlaganja umjerenom osvjetljenju prostorije tokom spavanja može da poremeti regulaciju glukoze i kardiovaskularnog sistema, koji su faktori rizika za srčana oboljenja, dijabetes i metabolički sindrom”, rekla je Filis Zi, šef odjeljenja za spavanje na Odjeljenju za neurologiju Ken i Rut Dave, koautorka studije. Nemojte spavati dok vam je uključen televizor

“Važno je da ljudi izbjegavaju ili minimiziraju količinu izlaganja svjetlosti tokom spavanja”, dodaju.

Iako je studija imala samo 500 ispitanika, što je činilo manje pouzdanom od veće studije, prethodna istraživanja su pokazala slične rezultate, prenosi “b92“.

