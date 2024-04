Naučnici stvorili dijamante u samo 150 minuta

Sintetički dragulji se mogu stvoriti mnogo brže, a taj proces traje više dana do nekoliko sedmica. Stručnjaci su putem nove metode, koja se temelji na mješavini tekućih metala, uspjeli “uzgojiti” vještačke dijamante za par sati, bez potrebe za ekstremno visokim pritiskom.

Mada se proces i dalje provodi pod izuzetno visokim temperaturama (oko 1000°C), kontinuirani dijamantni film se formirao u samo 150 minuta i pri pritisku od 1 atm (standardna atmosfera). Radi se o pritisku kojeg osjećamo na srednjem nivou mora, odnosno koji je na desetine hiljada puta manjem nego što je inače potrebno.

Naučnici s Instituta za temeljnu nauku u Južnoj Koreji smatraju da se cijeli proces može dodatno poboljšati što bi moglo dovesti do proboja u proizvodnji sintetičkih dijamanata. Stručnjaci su i prije eksperimentisali s otapanjem ugljika prilikom proizvodnje dijamanata.

Primjera radi, kompanija General Electric je prije pola vijeka razvila metod stvaranja dijamanata putem taljenja željeznog sulfida. Ali prilikom tog procesa je i dalje bio potreban pritisak od 5 do 6 gigapaskala. “Otkrili smo metodu stvaranja dijamanata pri pritisku od 1 atm i na umjerenoj temperaturi korištenjem legure tekućeg metala”, navode naučnci u novom istraživanju.

Potreba za manjim pritiskom je postignuta pomoću pažljivo izmiješane legure tekućih metala: galijuma, željeza, nikla i silicijuma. Nakon samo 15 minuta, pojavili su se mali fragmenti dijamantnih kristala, a za dva i po sata kontinuirani dijamantni film.

Iako se koncentracija ugljika koji je formira kristale smanjila na dubljim nivoima, naučnici smatraju da mogu uz nekoliko prilagođavanja poboljšati cijeli proces, piše “Science Alert”.

“Smatramo da bi jednostavne izmjene mogle omogućiti uzgoj dijamanta na vrlo velikom području korištenjem veće površine, konfiguracijom grijaćih elemenata i drugačijom distribucijom ugljika u području rasta dijamanta”, navode stručnjaci.

Mada će za ova prilagođavanja trebati vremena, a istraživanje ovog procesa još je u ranoj fazi, naučnici smatraju da se radi o metodi s puno potencijala. Proces koji se trenutno koristi za stvaranje većine sintetičkih dijamanata traje nekoliko dana i zahtjeva puno veće pritiske. Ako se optimizuje, ova nova tehnika bi mogla značajno ubrzati i olakšati proizvodnju sintetičkih dijamanata.

Istraživanje naziva “Growth of diamond in liquid metal at 1 atm pressure” objavljeno je u časopisu “Nature”, prenosi “Index“.

