Vremenska prognoza za naredne dane i praznike

U najkraćem, za vikend slijedi stabilizacija vremena koja će nas pratiti sve do posljednjeg dana mjeseca aprila, a dnevne temperature zraka početkom iduće sedmice uglavnom se kreću od 24 do 29 °C. Oporavit će se i jutarnje temperature zraka koje će od ponedjeljka se kretati uglavnom od 10 do 16 °C, a ovog vikenda uglavnom od 6 do 12 °C. Preovladavat će većinom sunčano vrijeme, no uz nešto vlage u višim slojevima atmosfere treba računati i prozirne visoke oblake.Što se tiče Praznika rada, situacija se nažalost postepno kvari. No, ne gubite odmah nadu – nije to ni toliko loše i neiskoristivo. Utjecaj grebena počinje slabjeti, a u naše krajeve počinje pristizati sve vlažniji zrak. Usljed prostrane doline nad Iberijskim poluostrvom koja svoju osu proteže prema obalama sjeverne Afrike, u naše krajeve izraženije južno visinsko strujanje povlači i sve više pustinjskog aerosola (tj. saharske prašine).Stoga 01.05.2024. prognozira se porast oblačnosti koji se širi od zapada i jugozapada prema istoku i sjeveroistoku Bosne. U početku radi se o visokoj prozirnoj naoblaci kroz koju se probija sunce, a tokom dana kako vlaga pristiže i u niže slojeve atmosfere, u većem dijelu zemlje preovladava oblačno vrijeme, uz zamućeno nebo. Što se tiče padavina, većina područja tokom 01.05. izgledno ostaju suha, no po trenutnom položaju ose doline, one su najmanje izgledne na krajnjem sjeveroistoku Bosne. Najveće vjerovatnoće za slabe, kratkotrajne lokalne pljuskove u drugom dijelu poslijepodneva su na zapadu, sjeverozapadu i jugozapadu Bosne, pogotovo u višim i planinskim područjima (tačnije uz Dinaride), te lokalno na sjeveru Hercegovine. Jugo će održavati temperature zraka prijatnim – ujutro od 10 do 16 °C, a danju većinom od 23 do 28 °C,piše N1

Osa visinske doline sa vlažnim zrakom približit će se našim područjima 02.05. i donijeti nestabilno vrijeme s čestim kratkotrajnim pljuskovima praćeni grmljavinom, pa 02.05. nije najpovoljniji dan za aktivnosti na otvorenom. Od spomenute prostrane doline odvojit će se manja, izolovana količina hladnijeg zraka na visini koja će u vidu hladne kaplje preći preko Balkana, s kojom će temperature zraka malo opasti.

Ako sumiramo, povoljniji dan za izlet ili putovanje ove godine prognoziramo za 01.05.

