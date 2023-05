Koje svakodnevne navike dovode do toga da se BRZO UGOJIMO, i kakve veze sa tim ima OMEKŠIVAČ?

Gubljenje težine može biti emocionalan, dosadan proces. To je posebno stresno kada se težina na vagi postepeno povećava iako naizgled sve radimo kako treba.

Brzo dobijanje na težini, na osnovu mišljenja stručnjaka, može da bude posledica nekih prilično iznenađujućih, uobičajenih navika. Postoje neke stvari koje radimo, za koje smatramo da su „zdrave”, ali nas zapravo izbacuju iz kolosjeka i spriječavaju naš napredak u gubitku težine.

Dobijanje na težini zbog mnogo sušija

Suši je zaista ukusan i mnogi ga smatraju zdravom hranom. Ali, nažalost, teško je da se zasitite povrćem, vlaknima koja suzbijaju apetit i zadovoljavajućim proteinima kada jedete suši rolnice, objašnjavaju The Nutrition Twins – bliznakinje Tammy Lakatos Shames i Lyssie Lakatos, registrovani dijetetičari i nutricionisti.

– Kada ljudi počnu da jedu više sušija često se dešava da, kada se vrate kući poslije obroka, ubrzo osjete glad i moraju da se zasite visokokaloričnom hranom, pravdajući to time što misle da su jeli zdrav obrok. Iz ove hrane lako može da se unese previše žive, iz ribe poput tunjevine i kraljevske skuše. Visoki nivo žive u tijelu izaziva upalu. Upala dovodi do bržeg dobijanja na težini što otežava gubitak težine – upozoravaju The Nutrition Twins.

Previše opreza u pogledu onoga što jedemo

Voditi računa o tome šta unosimo u organizam kada smo na dijeti ispravno je i dobro, ali možda smo tada previše oprezni i restriktivni. Ovo može dovesti do konzumiranja mnogo manje kalorija nego što je vašem tijelu zaista potrebno.

– Organizam reaguje usporavanjem metabolizma i sagorijevanjem manjeg broja kalorija kako bi se prilagodilo tekućem kalorijskom deficitu. Ako osjećate da dobijate na težini brzo ili iz neobjašnjivih razloga, vjerovatno je u pitanju usporavanje metabolizma – objašnjavaju The Nutrition Twins.

Koristimo proizvode koji imaju miris

Ovo je ultra-podmukla, nevjerovatno uobičajena navika koju vjerovatno ne biste povezali sa debljanjem. Ali The Nutrition Twins upozoravaju da naši omiljeni mirisni losioni za tijelo, proizvodi za njegu kose, pa čak i sredstva za čišćenje koja sadrže mirise na listi sastojaka takođe mogu imati ftalate, „klasu hemikalija” koje remete hormone i podstiču gojaznost.

– Ove hemikalije nazivaju se obesogeni. Često, kada se čini da se težina iznenada povećava, krivo je preopterećenje toksinima. Dobra vijest je da većina, ako ne i svi, proizvodi koji sadrže miris ne moraju da ga imaju. Umjesto njih možemo da kupimo kreme, deterdžente za veš i proizvode za čišćenje bez mirisa.

Naše navike spavanja se mijenjaju

Dovoljno čvrst san je ključni dio naših napora da izgubimo težinu. Ako su se naše navike spavanja promijenile – budimo se ranije, delimo krevet sa novim kućnim ljubimcem ili partnerom, ili smo se preselili u novu spavaću sobu koja nije baš tamna – to u velikoj mjeri može da utiče na naš kvalitet sna.

Kako kažu sestre Lakatos, „ovaj nedostatak sna dovodi do toga da naše tijelo žudi za energijom i reagujemo tako što se okrećemo hrani – i obično onome što najbrže možemo da nađemo. Šećer i rafinisani ugljeni hidrati daju tijelu trenutno zadovoljstvo, ali su prepuni kalorija i njima lako možemo da se prejedemo – posebno kada smo umorni i nemamo uobičajenu odlučnost. Nakon povećanja nivoa šećera, dolazi do pada energije i žudnje za još slatkiša. Tako nastaje začarani krug žudnje za šećerom i brzog dobijanja na težini”.

Pored toga, istraživanja pokazuju da smanjenje količine dubokog (REM) sna ili nedostatak sna u potpunosti može ometati rast mišića. Ako nemamo puno mišića, našem tijelu neće biti potrebno mnogo kalorija i imat ćemo veće šanse da se ugojimo.

I novi tanjiri mogu da budu krivi za dobijanje na težini

Nije greška, jer i naš slatki set novih tanjira mogao bi biti krivac za brzo dobijanje na težini.

– Ako ste kupili nove tanjire i/ili čaše i odjednom ste se ugojili, niste sami. Ovo je bio slučaj sa mnogim našim klijentima. Ako ste uvek punili tanjir ili polovinu tanjira, nastavljate s ovom navikom. Ako su novi tanjiri i čaše veći, odjednom dolazi do povećanja unosa hrane i kalorija što dovodi do brzog dobijanja na težini. Ovo je posebno slučaj ako sve obroke jedete kod kuće iz većih tanjira – upozoravaju The Nutrition Twins.

Uzimanje lijekova protiv bolova

Uobičajeni neželjeni efekat uzimanja lijekova protiv bolova je opstipacija. Nemogućnost pokretanja crijeva može dovesti do brzog dobijanja na težini. Ovo najbolje pokazuje broj na vagi u koji je uključena sva hrana koju smo konzumirali u proteklih nekoliko dana.

– Neugodno brzo dobijanje na težini obično se najviše oseća u stomaku, a nije neuobičajeno da i kaiš mora da se popusti. Ipak, tako dobijena težina lako može da se izgubi kada crijeva prorade – objašnjavaju dijetetičarke.



Jedemo previše zdravih masti

Unos zdravih masti od ključnog je značaja i ima obilje zdravstvenih prednosti, kaže dr Lisa Young, nutricionista i član Medicinskog stručnog odbora. Zdrave masti sastoje se od mononezasićenih i polinezasićenih masti koje pomažu u smanjenju upale, povećanju nivoa holesterola i kontroli šećera u krvi. Ali previše bilo čega nikada nije dobro.

– Ako jedemo previše zdravih masti, to može dovesti do povećanja telesne težine. Masti sadrže više kalorija po gramu od proteina ili ugljenih hidrata, tako da je unos kalorija veći za masti. Treba uvek da imamo na umu da su zdrave masti u umerenim količinama odlične – objašnjava dr Young.

Salate bez dodatnih proteina za ručak

Salata sa svežim povrćem sigurno je zdrava, ali ne treba da izostavljamo proteine! Dodavanje proteina svakom obroku od ključnog je značaja jer nam pomaže da se osećamo sito i izgubimo težinu.

– Proteini nam pomažu da se duže vrijeme osjećamo siti, što smanjuje količinu hrane koju kasnije tokom dana možemo da pojedemo. Istraživanja su pokazala da dijete sa visokim sadržajem proteina mogu da smanje telesnu težinu i eliminišu prejedanje nepotrebnim grickalicama.

Preskakanje obroka

Iako možda mislimo da preskakanje obroka može da nam pomogne da istopimo višak kilograma jer nismo unijeli kalorije iz jednog cijelog obroka, griješimo, piše Srbija danas.

