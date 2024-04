Vučić o rezoluciji o Srebrenici: Ne možemo pobijediti

Na kraju petodnevnog boravka u Njujorku, gdje je nastojao da ubijedi predstavnike brojnih zemalja da ne glasaju za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a 2. maja, Vučić je srbijanskim medijima rekao da su “Amerikanci i Nijemci i drugi danas formirali štab u Beču” i da to “nikada ne bi učinili da Srbija nije uradila dobar posao”.“Okupili su se u Beču i brojali su glasove koje imaju (za usvajanje rezolucije), brojali su glasove protiv jedne male Srbije. Brojali su ko će glasati “za” od 190 zemalja sa pravom glasa i pravili su liste za pritisak. Mi smo uradili ono što je naš posao, ali sad će oni da ih tjeraju, maltretiraju”, kazao je Vučić.

On je rekao da su predstavnici Srbije u Njujorku, među kojima su ambasador u Vašingtonu Marko Đurić i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, noćas imali sastanak sa pet evropskih zemalja koje smatraju prijateljskim i za koje “vjeruju da je moguće da ne glasaju onako kako je naređeno”.

Vučić je zahvalio Jeremiću na angažmanu prethodnih dana, rekavši da je “vrlo predano i korektno” radio zajedno sa ostalim članovima delegacije Srbije, uključujući njega.

“Mnogi u svijetu znaju da rezolucija nema veze sa pravdom i međunarodnim pravom, već sa politikom i geopolitičkim interesima. To što smo radili ovdje će ostaviti trag, nešto će se vidjeti na glasanju u Generalnoj skupštini, a nešto kasnije u bilateralnim odnosima. Uspjeli smo da stvari malo zakomplikujemo, iako smo svjesni da ne možemo da pobijedimo”, naveo je Vučić.Dodao je da Đurić ostaje u Njujorku do 2. maja, do kada će imati sastanke sa predstavnicima još 20-ak zemalja, uglavnom pacifičkih.

Vučić je ponovio da je Njemačka imala glavnu ulogu u lobiranju za rezoluciju kojom se 11. jul proglašava za Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

“Kada Amerikanci podignu obrvu, njih 70 trči da glasa kako su im oni rekli, ali nisu Amerikanci bili kolovođe, nego Nijemci, koji sami vode kampanju za usvajanje rezolucije. Velika je igra, sve vri u UN-u, a mi činimo više od onoga što je realno”, kazao je srbijanski predsjednik.

Naveo je da “Amerikanci odlično znaju” da usvajanje rezolucije predstavlja kršenje Dejtonskog sporazuma jer “nema saglasnosti sva tri naroda Bosne i Hercegovine”, i dodao da su “zato pustili Nijemce (da predvode lobiranje) koje baš briga za Dayton”,piše N1

Vučić je još jednom kritikvao Evropsku uniju zbog odnosa prema Beogradu i Prištini, navodeći da se njeni predstavnici stalno služe “odvratnim trikom”.

“Albanci donesu odluku o ukidanja dinara, a EU poslije mjesec dana kaže da nema spremnosti (obje strane) za kompromis. Koliko je to besimsleno, sumanuto, bezobzirno i bezobrazno. Moćan svijet nameće svoju volju, ali evo već 16 godina nam nisu do kraja nametnuli”, kazao je Vučić, misleći na period od proglašenja kosovske nezavisnosti.On je rekao i da je u EU “pokrenut mehanizam da se Kosovu ukinu sankcije, koje niko nije ni primijetio”.

