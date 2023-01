Tri simptoma na stopalima koja mogu ukazivati na problem s jetrom

Međutim, problemi s jetrom mogu biti simptomatski i asimptomatski. Bolest masne jetre, na primjer, ne mora uzrokovati nikakve vidljive simptome u ranim fazama. Ali kako bolest napreduje, mogu se pojaviti određeni zdravstveni problemi, piše TheTimesOfIndia. Vodite računa o ova tri simptoma na svojim stopalima.

Otok i bol u stopalu

Bol u stopalima može biti čest znak bolesti jetre. Kada jetra prestane pravilno funkcionirati, uzrokuje nakupljanje viška tekućine i toksina u donjem dijelu tijela, što dovodi do perifernog edema. Osim toga, neke bolesti jetre, poput ciroze, također mogu uzrokovati stanje koje se naziva portalna hipertenzija, što može dovesti do stvaranja proširenih vena u nogama i stopalima te uzrokovati bol. prenosi n1

Svrbež stopala

Svrbež stopala može biti simptom bolesti jetre, osobito kolestatske bolesti jetre kao što su primarna bilijarna ciroza (PBC) i primarni sklerozirajući kolangitis (PSC). Ova stanja uzrokuju začepljenje ili oštećenje žučnih kanala u jetri, što može dovesti do nakupljanja žuči u tijelu. Ova nakupina može uzrokovati intenzivan svrbež, osobito na rukama i stopalima.

Utrnulost ili osjećaj bockanja

Infekcija hepatitisom C ili alkoholna bolest jetre može dovesti do simptoma kao što su utrnulost i trnci u stopalima. Stanje je također poznato kao parestezija. Iako ovo stanje nije uobičajeno kod problema s jetrom, u nekim slučajevima bolest jetre može uzrokovati perifernu neuropatiju, stanje koje utječe na živce koji putuju do ekstremiteta, poput ruku i stopala.

