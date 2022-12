IMATE GLAVOBOLJU? Nedostatak ove četiri supstance u organizmu su krive za to, provjerite

Stalni stres i nerviranje takođe imaju ozbiljan uticaj na zdravlje.

Pored ovih faktora, kvalitet ishrane igra u tome veliku ulogu. Naučnici su otkrili da nedostatak određenih vitamina i makro elemenata može da bude uzrok glavobolje.

Sastavili smo spisak takvih vitamina i makro elemenata.

1. Folna kiselina. Vitamin B12.

Zbog nedovoljnog sadržaja ovih supstanci u tijelu, čovek postaje zaboravan, rasejan, razdražljiv. Šta više, kad se pojavi glavobolja,uzimamo lekove koji sadrže aspirin, a on snižava nivo folne kiseline i vitaminaB12.

Da bismo nadoknadili ovaj nedostatak, potrebno je da jedete spanać, bundevu, brokoli, šparglu, avokado, repu, šargarepu i jaja. Trudite se da ove namirnice uvrstite u svakodnevnu ishranu i videćete da ćete se bolje osjećati.

2. Bakar i gvožđe.

Takođe spadaju u važne makro elemente. Do njihovog nedostatka najčešće dolazi kod kod žena, a to dovodi do razvoja anemije, migrene, hipotenzije, depresije i umora.

Ove važne supstance možete dobiti iz oraha, pasulja, kozjeg sira, avokada,zelene salate, semenki, džigerice, algi.

3. Vitamin B6.

Nedostatak ovog vitamina dovodi do razvoja vaskularnih oboljenja. Da biste to sprečili, jedite više pasulja, jetre, svježeg povrća, žitarica. Na taj način ćete očuvati zdravlje vitalnih organa, kao što su srce i mozak, a takođe ćete ojačati nervni i kardiovaskularni sistem.

4. Vitamin D.

Važan vitamin koji se stvara u telu, kada je izloženo sunčevoj svjetlosti. U periodu jesen-zima, sunca nema dovoljno, tako da se morate pobrinuti da ishrana sadrži hranu bogatu ovim vitaminom, a to su jaja, mahunarke, džigerica, morski plodovi i svi mlečni proizvodi.

Ne zaboravite da su zdrava ishrana, spavanje, šetnje na svežem vazduhu i vježbanje – ključ zdravlja i dugovječnosti! Zdrav način života smanjuje učestalost migrena i njihov intenzitet

