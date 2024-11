Šta vam tijelo govori: Budite li se često budiš usred noći?

Ni jedan od scenarija nije idealan, a ležati budan u gluvo doba noći i odbrojavati minute dok ne zazvoni alarm za taj dan, često je veoma naporno, piše Zadovoljna.rs portal.

Prema riječima stručnjaka za spavanje dr Džejkoba Teitelbauma, buđenje usred noći nije neuobičajeno. U studiji objavljenoj u „Journal of Psychiatric Research“, 35,5 odsto od 8.937 ispitanih učesnika prijavilo je buđenje usred noći najmanje tri puta nedjeljno, dok je 23 odsto izjavilo da se budi bar jednom u toku noći.

Buđenja se uopšteno događaju tokom laganog sna, odnosno druge od četiri faze sna kada osnovna temperatura tijela počne da raste, objašnjava stručnjak za spavanje dr Majkl J. Breus. Za razliku od dubljih faza spavanja poput REM spavanja, mozak se lako može probuditi tokom laganog sna.

Šta prouzrokuje buđenja usred noći?

“Ponekad jednostavno prolazak kroz stresno vrijeme može da prouzrokuje da se ljudi probude usred noći“, kaže dr Teitelbaum.

On dodaje da je još jedan uobičajeni razlog zašto se ljudi bude usred noći to što njihovo tijelo doživljava nalet adrenalina izazvan nečim poput niskog šećera u krvi ili hormona.

Kako biste zaustavili buđenje usred noći, prvi korak je da identifikujete zašto se to uopšte događa. Ako postoji očigledan odgovor, odnosno, osjećate da ste pod stresom ili imate posla sa začepljenim nosom, onda je to, u neku ruku, dobro, jer znate šta je razlog. Ako ne, nešto se, navjerovatnije, događa ili podsvjesno ili fiziološki, pa ćete morati malo da istražite da biste došli do korijena problema.

Ako se stalno budite usred noći više od dva mjeseca, važno je da razgovarate sa doktorom kako biste dobili smjernice i stručnu pomoć, prenosi N1.

