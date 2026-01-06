Napetosti rastu: Danska povećava vojno prisustvo na Grenlandu

To znači da smo zajedno s Amerikancima u vezi s ovim pitanjem“, rekao je on nakon sastanka grupe Liberalne stranke, prenosi danska televizija TV2.

Podsjetio je da je Danska, a samim tim i Grenland, članica odbrambenog saveza NATO-a, kao i SAD.

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da samo „Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima budućnosti arktičkog ostrva“.

„Budućnost Grenlanda je odluka isključivo naroda Grenlanda i Danske“, rekao je Karni novinarima u Parizu, odgovarajući na pitanje da komentariše prijetnje SAD aneksijom koje su upućene arktičkoj teritoriji koja pripada Danskoj, prenosi Reuters.

On se tako pridružio liderima Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i Danske, koji su ranije danas izdali zajedničko saopštenje o Grenlandu u kojem se navodi da arktička teritorija pripada Danskoj.

„Na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, jeste da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda“, navodi se u saopštenju evropskih lidera, prenio je Reuters,pišu Vijesti

Evropski lideri naveli su i da su zajedno s drugim saveznicima „povećali prisustvo, aktivnosti i ulaganja kako bi osigurali bezbjednost Arktika i odvratili protivnike“.

Glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steven Miller, izjavio je danas da Grenland s pravom pripada Sjedinjenim Američkim Državama i da Trumpova administracija može zauzeti tu poluautonomnu dansku teritoriju ako želi.

On je za CNN rekao da se niko neće vojno boriti protiv SAD oko budućnosti Grenlanda, nakon što je više puta upitan da li bi isključio upotrebu vojne sile.

