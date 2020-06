Dr. Ednan Drljević: “Ponašamo se kao da korone nikada nije bilo, to nam se može obiti o glavu”

U razgovoru za Anadolu Agency prim. dr. Ednan Drljević, načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica i član Upravnog odbora Asocijacije infektologa BiH upozorava da se građani ne pridržavaju ni 20 posto mjera, da su sve ukinute mimo epidemioloških, infektoloških i medicinskih kriterija, zašto je stanje u Tešnju zabrinjavajuće i zašto se virus širi u zajednici, kao i da smo jedini u Evropi koji na 350 hiljada stanovnika imamo tri klastera u firmama.

U Bosni i Hercegovini apsolutno više nema nikakvih ograničenja i ljudi se ponašaju kao da korone gotovo nikada nije ni bilo, što nam se zaista može obiti o glavu, upozorio je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) prim. dr. Ednan Drljević, načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica i član Upravnog odbora Asocijacije infektologa BiH.

Kaže kako je upravo to razlog što je posljednjih dana zauzet sastancima, kako bi se hitno učinilo nešto da se spriječi pogoršanje stanja kada je u pitanju moguće širenje zaraze koronavirusom u BiH.

“Mi tražimo pomoć i od Ministarstva pravde, inspekcija, od svih da se zaista mjere koje su još uvijek na snazi zaista i primjenju što sada apsolutno nije slučaj. Ne pridržava se, po mojim skromnim procjenama, ni 20 posto mjera koje su još ostale na snazi. Ukidanjem stanja opasnosti je stvoren jedan vakum u kojem sada treba da kantonalni krizni štabovi preuzmu tu svoju funkciju. Tako da u tom vakumu imamo još dosta tih nekih pravnih i drugih neriješenih nedoumica koji ljudi zloupotrebljavaju”, naveo je dr. Drljević.

Što se tiče porasta broja oboljelih u Tešnju to ih, navodi, zabrinjava iz dva razloga.

“Jedan je da se ponovno radi o firmi, kao što je bilo u Maglaju, odnosno pravnom subjektu u kojem mi kao javno zdravstvo nemamo gotovo nikakvog uticaja. Mi stojimo tu da im damo programe rada koji bi oni svi, zapravo, trebali da imaju, te programe ponašanja u kriznim situacijama. I stojimo im na raspolaganju za sve pacijente koji su dokazano pozitivni da ih smjestimo pod zdravstveni nadzor. Međutim, u Tešnju se sada ne pridržavaju ni toga. Vrlo mali broj ljudi koji su pozitivni iz Tešnja bude upućen pod naš zdravstveni nadzor tako da je ova naša glavna doktrina po kojoj smo dosad imali više od 95 posto pacijenata koji su bili baš pod zdravstvenim nadzorom na Infektivnom odjelu sada gubi na snazi. Pošto je to jedini izvor infekcije, imamo sada sve više širenja oboljelih unutar porodica. Nemojmo zaboraviti kada smo ranije imali druge dvije firme, ovakvu istu eksplozivnu situaciju, mi smo odmah te ljude primali, zadržavali ih kao izvor infekcije izvan matične sredine i onda nije dolazilo do daljnjeg širenja”, kaže dr. Drljević.

Tako da, navodi, u Maglaju više od 90 posto su oboljeli samo oni ljudi iz te firme i njihovi kontakti, a da su vrlo malo imali širenja u sredini jer su tada još bile na snazi brojne mjere, ali i karantin.

“Sve to je pomoglo da nije došlo do širenja. Sada u Tešnju su sve mjere popustili. Ljudi, kao izvor infekcije, ne dolaze pod nazor Infektivnog odjeljenja tako da sada imamo dosta širenja bolesti u zajednici. Oko 50 posto je prvih oboljelih iz te firme, a ostali su prvi i drugi kontakti. Tako da je to sada ono što nas zabrinjava”, naglašava dr. Drljević.

S obzirom na povećanje broja oboljelih, kako u Tešnju, tako i Modriči, dr. Drljević je govorio i o tome da li nam se može desiti slučaj Sjeverne Makedonije gdje je za dva dana evidentirano 221 oboljela osoba zbog čega je ponovno uveden policijski sat brojni gradovi stavljeni u višednevnu karantinu, odnosno gdje je na snazi zabrana kretanja.

Dr. Drljević kaže da vidimo da je u nekim zemljama, koje nisu u sjevernoj, nego u južnoj hemisferi kao što je Brazil, bolest na vrhuncu bez obzira na visoke temperature i visoku vlažnost.

“Mi smo svojim mjerama koje smo vodili zaista spriječili to brzo, eksplozivno širenje bolesti. Međutim, sada smo prerano popustili sve mjere, mimo svih pravilnika struke. Ni na osnovu kakvih epidemioloških, infektoloških i medicinskih kriterija nismo popuštali mjere, nego je sve to bilo više-manje politički, ad hoc doneseno ili su se kopirale situacije i mjere iz susjednih zemalja. Tako da mi nismo na osnovu svojih parametara praktično nijednu mjeru olabavili u ovom peridou. A, drugo nismo zadržali nikakvu kontrolu nad ovim mjerama koje su ostale na snazi”, ističe dr. Drljević.

To se, naglašava, posebno vidi kroz obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorijama.

“Uđite bilo gdje u zatvorene prostorije i vidjet ćete da se samo neke velike firme, koje su ekspoziture nekih stranih banaka, pridržavaju toga, a da se sve ove naše lokalne firme ne pridržavaju. I što je najgore, niko ne snosi nikakve posljedice. Isto tako, mi smo jedina zemlja u regionu, odnosno u Evropi praktično, gdje na jednom prostoru od 350 hiljada stanovnika imamo tri klastera koji proističu iz firmi. Tako da moramo se pitati zašto je to baš tako. Zašto tih klastera praktično nema nigdje drugo. Evo, sada imamo nešto u Modriči, ali drugo nigdje izvan BiH nema klastera firmi”, navodi dr. Drljević.

Tako da što se tiče broja oboljelih po broju stanovnika u pojedinim općinama Zeničko-dobojskog kantona, kaže dr. Drljević, ima ih više nego što ima Milano.

“Pratim dešavanja u drugim državama i slažem se tom regionalizacijom uvođenja i primjene mjera kao u Njemačkoj. U Njemačkoj se mjere, ako se u nekom regionu ili općini pojavi veliki broj oboljelih, odnosno ako je reprodukcijski broj visok, onda se one automatski uvode na tom lokalnom nivou. Tako bismo i mi trebali da uvedemo u Maglaju, u Tešnju i gdje god ima veći broj oboljelih u kratkom vremenskom periodu, gdje je eksplozivan broj oboljelih. I da te mjere ostavimo na snazi kao što je uradila Sjeverna Makedonija u najnovijem slučaju”, kaže dr. Drljević.

Što se tiče Njemačke, u njoj se, kaže, mjere strogo kontrolišu svaki dan.

“Kada dolazite u kafić morate ponijeti olovku zapisati kada ste bili, u koliko sati, koliko ste sjedili i to predati konobaru. Ako izbije klaster da se zna tačno ko je bio tu, u koje doba, koji je broj telefona, da se mogu poduzimati mjere. Kod nas apsolutno nikakvih ograničenja više nema”, upozorava dr. Drljević.

