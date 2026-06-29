Noćni valunzi: Kako ublažiti vrućinu i vratiti miran san

Uzrok je pad nivoa estrogena, zbog kojeg centar za regulaciju tjelesne temperature u mozgu pogrešno registruje da je tijelo pregrijano. Posljedica su iznenadni naleti toplote, crvenilo i obilno znojenje.

Za ublažavanje simptoma preporučuje se rashlađena spavaća soba, lagana odjeća od prirodnih materijala i čaša hladne vode pri ruci. Korisno je izbjegavati kofein, alkohol, začinjenu hranu i velike količine šećera, posebno u večernjim satima, jer mogu izazvati ili pojačati valunge. Stres je također jedan od čestih okidača.

Stručnjaci savjetuju ishranu bogatu fitoestrogenima, poput soje, lana i slanutka, kao i redovnu fizičku aktivnost koja može smanjiti učestalost simptoma. Tehnike opuštanja, poput joge, meditacije i dubokog disanja, dodatno pomažu u kontroli tegoba.

Biljni preparati, uključujući kadulju, mogu nekim ženama donijeti olakšanje, ali ih ne treba uzimati bez savjeta ljekara ili farmaceuta. Ako promjene životnih navika ne daju rezultate, potrebno je obratiti se ljekaru, koji može preporučiti hormonsku ili nehormonsku terapiju, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijentice.

Facebook komentari