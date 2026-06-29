Jastučnica postaje leglo bakterija nakon samo sedam dana: Ovo može utjecati na kožu i san

Pranje posteljine često pada u drugi plan, ali ljekar Gareth Nye kaže da bi je trebalo prati jednom sedmično, uz napomenu da to zavisi i od toga dijeli li neko krevet s drugom osobom ili spava sam. Za Mirror je rekao: “Razlog su znoj, ljuskice kože i nakupljanje mikroorganizama”.

Dodao je da se ljudi tokom noći znoje različitim intenzitetom, pri čemu muškarci uglavnom manje, a žene u menopauzi najviše. Posebnu pažnju, međutim, treba posvetiti jastučnicama, jer stručnjaci navode da uobičajeno povremeno pranje nije dovoljno.

Jastučnice nakon samo jedne sedmice upotrebe mogu sadržavati milione bakterija. Nakupljeni tragovi prljavštine, znoja, masnoće i mrtvih ćelija kože pritiskaju lice tokom sna, što kod osoba s osjetljivom kožom može izazvati iritacije i pojavu bubuljica.

Rebecca Swain iz WinstonsBedsa dodala je da se na jastuku nakuplja masnoća iz vlasišta, mrtva koža i slina pa jastučnice mogu biti još prljavije kod osoba s dužom kosom koje je peru jednom ili dva puta sedmično.

Preporuka je da se jastučnice ubace u mašinu zajedno s redovnim pranjem veša, bez potrebe za posebnim ciklusom. I sami jastuci, navode stručnjaci, trebali bi se prati jednom ili dva puta godišnje, ali prije toga treba provjeriti upute na deklaraciji za održavanje.

(24sata.info)

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