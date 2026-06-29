Finansijski talas zapljuskuje 3 znaka – zgrnut će ozbiljan keš…

Venera 5. jula 2026. godine ulazi u znak Lava i ostvaruje skladan aspekt sa Jupiterom, što označava početak snažnog finansijskog perioda tokom jula za tri horoskopska znaka.

Ovog ljeta zvijezde donose nagradu za uložen trud i strpljenje. Pored optimizma i novih mogućnosti, u prvi plan dolaze konkretni rezultati i materijalna sigurnost koja donosi spokoj i stabilnost u svakodnevni život.

Za tri znaka završava se period brige zbog novca, jer se pred njima otvaraju nove prilike i jasniji putevi ka finansijskom napretku. Najveća promjena neće doći slučajno, već u trenutku kada odlučite da vjerujete u sebe, podignete glavu i prihvatite da zaslužujete uspjeh i prosperitet.

Lav

Lavovima tokom jula stiže novac koji će im značajno olakšati situaciju. Reč je o vraćanju starog duga koji su već odavno prežalili i smatrali izgubljenim.

Oko 12. jula mogli biste da dobijete poziv ili poruku koju niste očekivali. Osoba kojoj ste pre više od godinu dana pozajmili novac vratiće dug, a uz to će pokazati iskrenu zahvalnost i poštovanje prema vašoj nekadašnjoj pomoći.

Ovog meseca nemojte ignorisati pozive sa nepoznatih brojeva, posebno sredom, jer bi upravo oni mogli da donesu lepe vesti. Lavovima hrabrosti nikada nije nedostajalo, ali ovog puta najveći uspeh dolazi zahvaljujući strpljenju i smirenosti, a ne glasnom dokazivanju.

Vaga

Pred vama su prilike za bolji posao ili ugovor koji donosi veću sigurnost i stabilnost. Zato ostavite po strani neodlučnost koja vas često sputava.

Pristupite razgovorima sa samopouzdanjem, saslušajte sagovornike do kraja i ne ustručavajte se da tražite ono što smatrate da zaslužujete. Kada Vaga veruje u sebe, drugi to lako prepoznaju i poštuju.

Ribe

Ribama olakšanje i uspjeh stižu oko 15. jula iz potpuno neočekivanog izvora, kroz hobi ili aktivnost kojom su se bavile iz čiste ljubavi.

Ono što ste stvarali sa mnogo posvećenosti i iskrenih emocija sada počinje da pokazuje svoju pravu vrednost. Moguće je da će neko prepoznati vaš trud i ponuditi vam dobru zaradu, ili će ideja koju ste dugo negovali iznenada doživjeti uspeh, piše naj žena.

Facebook komentari