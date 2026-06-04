Onkolozi mole ljude da iz kuhinje izbace uobičajen predmet

“Rak je obično posljedica kombinacije genetike, starenja, načina života, izloženosti okolišu, a ponekad jednostavno i loše sreće”, objašnjava dr. Amar Rewari za Parade. Ipak, liječnici ističu da određene navike možemo kontrolirati i tako smanjiti neke rizike.

Dakle, onkolozi posebno mole ljude da prestanu koristiti stare i oštećene plastične posude za hranu. “Izgrebane ili napukle plastične posude obično su znak da se materijal počeo raspadati”, kaže onkolog dr. Tingting Tan. Dodaje da oštećena plastika može ispuštati više čestica i kemijskih spojeva u hranu, osobito tijekom zagrijavanja.

Prema riječima liječnika, problem postaje veći kada se takve posude koriste za podgrijavanje hrane. “Toplina je jedan od najvećih čimbenika jer može pojačati prijenos kemikalija iz plastike u hranu”, upozorava dr. Rewari. Ističe da je dugoročno sigurnija navika hranu podgrijavati u staklenim ili keramičkim posudama.

Onkolozi naglašavaju da nema razloga za paniku ako netko već godinama koristi plastične posude. “Mnogi ljudi vjerojatno koriste zamućene plastične posude za skladištenje i pripremu hrane, a nemaju rak”, napominje dr. Roshani Patel. Ipak, preporučuju zamjenu posuda koje su napukle, izgrebane ili zadržavaju neugodne mirise.

Kao bolju alternativu dr. Tan preporučuje staklene posude, koje opisuje kao svoj prvi izbor za čuvanje i podgrijavanje hrane. Dobrom opcijom smatra i keramiku. Osim toga, onkolozi savjetuju da se ograniči unos jako prerađene i zagorjele hrane te dodanog šećera.

Također upozoravaju na alkohol, za koji ističu da je poznati čimbenik rizika za rak. “Mnogi se iznenade kad čuju da je alkohol poznati čimbenik rizika za rak i da ne postoji znanstveno dokazana ‘sigurna’ količina konzumacije”, ističe dr. Tan. Liječnici poručuju da male promjene u svakodnevnim navikama mogu dugoročno pridonijeti boljem zdravlju prenosi n1.

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