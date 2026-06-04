BiH

Ovi penzioneri u augustu očekuju vanredno povećanje penzija

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Objavljeno prije 2 sata

Penzioneri u Republici Srpskoj nadaju se da će u avgustu doći do vanrednog povećanja penzija u procentu ne manjem od 3,55 odsto, poručeno je sa sjednice Skupštine Udruženja penzionera Republike Srpske održane u Tesliću.

 Njemački penzioneri - dw.com

Naglašeno je i da Vlada i resorno Ministarstvo kontinuirano preduzimaju mjere s ciljem unapređenja položaja penzionera.

“Usklađivanje u januaru je bilo 6.45, a odluka o vanrednom povećanju biće donesena u julu mjesecu nakon rebalansa budžeta koji će biti na dnevnom redu na Narodne skupštine Republike Srpske”, rekao je Ratko Trifunović predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

Imamo praktično jedno udruženje penzionera, kaže Mladen Milić direktor Fonda PIO, koje brine o svih 290.000 korisnika, s tim da oko 54.000 korisnika prava živi van teritorije Republike Srpske.

“Udruženje penzionera, kao udruženje od javnog interesa, sigurno jedan od najvažnijih segmenata društva i populacije u ovom momentu jesu penzioneri i sa aspekta onog što su dali za Republiku Srpsku u smislu da je ogroman broj penzionera učesnici Odbrambeno-otadžbinskog rata ili su to članovi njihovih porodica, a i sa aspekta rada i sticanja uslova za penziju u smislu podizanja i izgradnje države”, poručio je Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, piše RTRS.


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