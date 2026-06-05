Detalji tragedije: Jedno dijete stradalo u požaru u Banjoj Luci, drugo teško povrijeđeno

Iz Policijske uprave Banja Luka je sapšteno da im je jutros u 10.30 časova prijavljeno da je u porodičnoj kući u Banjoj Luci došlo do požara.

“Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno – spasilačke brigade grada Banja Luka i Službe hitne medicinske pomoći Banja Luka, koji su potvrdili navode prijave”, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da su pripadnici Vatrogasno – spasilačke brigade grada Banja Luka lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se na ukazivanju ljekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru RS.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji će izaći na lice mjesta, te slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji.

Facebook komentari