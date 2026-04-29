Simptomi anemije: Kako ih prepoznati u ranoj fazi i poduzeti odgovarajuće korake za brži oporavak

Ovo stanje može uzrokovati brojne simptome koji se mogu kretati od blagih do ozbiljnih, a važno ih je prepoznati na vrijeme.

Najčešći simptomi anemije uključuju umor, slabost i kratkoću daha, ali ovisno o vrsti anemije, mogu se javiti i drugi znakovi. Anemija može nastati iz različitih razloga. Najčešće je uzrokovana nedostatkom željeza u tijelu, što je poznato kao anemija uslijed nedostatka željeza.

Ova vrsta anemije nastaje kada tijelo ne unosi dovoljno željeza putem hrane ili kada dolazi do gubitka krvi zbog ozljeda ili bolesti. Također, anemija može biti povezana s hroničnim bolestima, nedostatkom određenih vitamina, posebno vitamina B12, ili kao posljedica drugih zdravstvenih problema, kao što su rak, bolesti bubrega, jetre, štitnjače ili autoimune bolesti.

Postoji i nasljedna anemija, koja je urođena i javlja se u porodici. Primjeri nasljednih oblika anemije uključuju anemiju srpastih stanica, talasemiju i nasljednu sideroblastičnu anemiju.

Simptomi anemije mogu značajno varirati ovisno o vrsti anemije i njenom uzroku. Neki od osnovnih simptoma uključuju stalni umor, gubitak energije i poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Osim toga, mogu se javiti i sljedeći simptomi:

Kratkoća daha

Bol u prsima

Vrtoglavica

Česte infekcije

Nesanica

Grčevi u nogama

Preskakanje srca

Glavobolja

Međutim, ako se anemija ne dijagnosticira i ne liječi na vrijeme, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčani udar, zatajenje srca ili oštećenje unutrašnjih organa.

Liječenje anemije ovisi o uzroku koji ju je izazvao. U nekim slučajevima potrebno je liječiti osnovnu bolest koja je dovela do anemije. Često je potrebno uzimati suplemente željeza, folne kiseline i vitamina B12. U težim slučajevima, liječenje može uključivati transfuziju krvi, transplantaciju koštane srži ili operaciju za liječenje unutrašnjeg krvarenja koje uzrokuje anemiju.

Anemija je stanje koje može imati različite uzroke i simptome, a važno je pravovremeno prepoznati znakove i potražiti doktorsku pomoć kako bi se izbjegle ozbiljne komplikacije.

(24sata.info)

