Stigla detaljna prognoza do nedjelje: Evo šta nas čeka

Danas će jače naoblačenje sa sjevera sporo prelaziti preko Bosne i Hercegovine. Prije podne lokalnog pljuska ili slabe kiše će biti po sjevernim područjima Bosne. U poslijepodnevnim i večernjim satima kiše i pljuskova će biti i u ostalim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. U Sarajevu naoblačenje u jutarnjim satima. Povremeno može padati kiša u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

U četvrtak više oblačnosti prije podne sa kišom većinom u jutarnjim satima, a na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne kiša i dio prijepodneva. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.

U petak, 1. maja, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U subotu, 2. maja, u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 22°C.

U nedjelju, 3. maja, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

