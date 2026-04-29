Tihi znaci srčanog udara koje mnogi ignorišu

Srčani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u srčani mišić, najčešće zbog začepljenja krvne žile. U takvim situacijama simptomi ne moraju uvijek biti dramatični.

Jedan od prvih znakova može biti nelagoda u prsima koja se ne opisuje uvijek kao bol, već kao pritisak, stezanje ili težina. Ta nelagoda može se širiti u ruke, leđa, vrat ili vilicu.

Iznenadan i neobjašnjiv umor također je čest rani simptom. Ljudi ga često opisuju kao iscrpljenost koja ne prolazi ni nakon odmora i spavanja, a javlja se i pri najmanjem naporu.

Nedostatak zraka, čak i u mirovanju ili pri laganoj aktivnosti, može biti ozbiljan znak upozorenja, jer srce ne uspijeva dovoljno opskrbiti tijelo kisikom.

Mučnina, nelagoda u stomaku i osjećaj sličan žgaravici posebno se često javljaju kod žena i lako se mogu zamijeniti s probavnim smetnjama.

Vrtoglavica i hladan znoj bez jasnog razloga također ukazuju na to da organizam prolazi kroz ozbiljan stres i da mozak možda ne dobija dovoljno krvi.

Kod nekih ljudi javlja se i neobjašnjiv osjećaj tjeskobe ili intuicija da “nešto nije u redu”, što može trajati danima prije samog događaja.

Stručnjaci upozoravaju da se simptomi razlikuju od osobe do osobe, ali da svaka sumnja na srčani udar zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, jer brza reakcija može spasiti život.

Facebook komentari