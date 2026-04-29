Ove dvije namirnice nikada ne biste trebali konzumirati zajedno s čajem: Mogu negativno utjecati na zdravlje

Naime, kombinacija čaja s određenim namirnicama može negativno utjecati na apsorpciju hranjivih tvari, posebno željeza, što može povećati rizik od razvoja anemije.

Naime, crveno meso i zeleno povrće mogu povećati rizik od razvoja ozbiljnog nedostatka željeza ako se konzumiraju zajedno s čajem. Kada pijemo čaj uz obrok, posebno ako se radi o hrskavoj hrani poput mesa ili povrća, postoji mogućnost da se smanji unos željeza iz tih namirnica.

Naime, čaj sadrži hemijske tvari, poput polifenola, koje mogu ometati apsorpciju željeza u tijelu. Ovi polifenoli, koji su prisutni i u voću i povrću, imaju i pozitivne učinke, poput smanjenja upala, ali mogu smanjiti sposobnost tijela da iskoristi željezo iz hrane.

Jedan od ozbiljnih problema koji može nastati uslijed smanjenog unosa željeza je anemija, stanje koje uzrokuje simptome poput jakog umora, gubitka kose i sklonost čestim infekcijama. Žene koje imaju menstruaciju osobito su izložene većem riziku od anemije.

Osim toga, ako želite povećati težinu ili mišićnu masu, trebate biti oprezni s količinom tekućine koju pijete uz obrok. Previše tekućine može smanjiti količinu hrane koju možete pojesti, jer tekućina u želucu smanjuje apetit. U tom slučaju, smanjen unos tekućine može vam pomoći da jedete veću količinu hrane i na taj način ostvarite ciljeve u pogledu težine.

Ako želite poboljšati probavu, salate poput rukole i cikorije mogu biti dobar izbor. Ove salate potiču probavni proces i pomažu tijelu da pravilno probavi hranu, čineći da hranjive tvari iz obroka postanu dostupnije organizmu.

Uzimanje čaja uz obrok može djelovati negativno na apsorpciju hranjivih tvari, pa je najbolje pri konzumaciji čaja i hrane obratiti pažnju na kombinaciju namirnica.

