Ovi rani znakovi bolesti jetre često prolaze nezapaženo, obratite pažnju na njih

Upravo zbog toga je važno na vrijeme prepoznati prve simptome njenog oštećenja, iako su oni često blagi i lako se pripisuju svakodnevnom umoru ili probavnim smetnjama.

Jedan od najčešćih ranih znakova problema s jetrom jeste hronični umor. Riječ je o iscrpljenosti koja ne prolazi ni nakon odmora i sna. Kada jetra ne obavlja svoju funkciju kako treba, organizam sporije prerađuje hranjive tvari i uklanja toksine, što može dovesti do stalnog osjećaja slabosti. Mnogi ovaj simptom povezuju sa stresom ili nedostatkom sna, a rijetko posumnjaju na jetru.

Nelagoda ili tupa bol u gornjem desnom dijelu stomaka, ispod rebara, također može biti upozoravajući znak. Kada je jetra upaljena ili uvećana, može vršiti pritisak na okolna tkiva i izazvati osjećaj težine ili boli. Ako takve tegobe traju duže vrijeme ili se pojačavaju, potrebno je potražiti savjet ljekara.

Promjene u apetitu još su jedan mogući pokazatelj problema. Smanjen apetit, osjećaj mučnine ili nagli gubitak tjelesne težine bez jasnog razloga mogu ukazivati na poremećaj u radu jetre. Budući da ovaj organ ima važnu ulogu u probavi i iskorištavanju hranjivih materija, njegovo slabljenje može utjecati i na metabolizam, pa čak i dovesti do gubitka mišićne mase, prenosi Klix.

Bolesti jetre ponekad se manifestuju i kroz promjene na koži. Pojava sitnih crvenih mrlja s proširenim kapilarama, poznatih kao paukoliki angiomi, kao i crvenilo dlanova, mogu biti znak hormonalne neravnoteže povezane s oštećenjem jetre. Iako se ove promjene razvijaju postepeno, u kombinaciji s drugim simptomima mogu biti važan signal upozorenja.

Probavne tegobe, poput nadutosti, učestalih proljeva ili blage, ali uporne mučnine, također ne treba zanemariti. Ako jetra ne proizvodi dovoljno žuči ili ne uspijeva efikasno ukloniti štetne materije iz organizma, probavni sistem može reagovati različitim smetnjama.

Pravovremena reakcija i konsultacija s doktorom ključni su za očuvanje zdravlja i sprečavanje komplikacija.

