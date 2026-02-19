Malo poznati simptom raka oka mnogi zanemaruju

Godišnje se dijagnosticira oko 850 slučajeva raka oka, a stručnjaci naglašavaju važnost poznavanja znakova upozorenja. Rak se može razviti u tkivima oko očne jabučice ili se proširiti na oko iz drugih dijelova tijela, poput pluća ili dojke.

Postoje četiri glavne vrste raka koje zahvaćaju oči: melanom oka, karcinom skvamoznih stanica, limfom i retinoblastom, koji se javlja u dječjoj dobi.

Rak oka ne mora uvijek imati očite simptome i ponekad se otkrije tek tokom rutinskog pregleda vida. Jedan od znakova je “iritacija oka koja ne prolazi”, što mnogi mogu pripisati stranim česticama u oku i zanemariti. Simptomi raka oka mogu uključivati i sjene, bljeskove svjetlosti ili krivudave linije u vidnom polju, zamagljen vid, tamnu mrlju u oku koja se povećava, djelomičan ili potpun gubitak vida, izbočenost jednog oka te kvržicu na vjeđi ili u oku koja raste. Bol u oku ili oko njega je također moguća, ali rijetka, prenosi Index.hr.

“Ovi simptomi mogu biti uzrokovani i manje ozbiljnim stanjima oka, zato nisu nužno znak raka. Ipak, važno je da simptome što prije provjeri ljekar”, poručuju zdravstveni stručnjaci.

Ako ljekar opće prakse ili optičar posumnja na ozbiljno stanje oka, uputit će vas specijalistu za očne bolesti, odnosno oftalmologu, na daljnje pretrage. U slučaju sumnje na melanom oka, pacijenta se upućuje u specijalizirani centar za rak oka. Tamo se obično provodi niz pretraga, uključujući detaljan pregled struktura oka, ultrazvuk oka kojim se utvrđuje položaj i veličina tumora te fluoresceinsku angiografiju, pri kojoj se snimaju fotografije nakon ubrizgavanja boje u krvotok kako bi se tumor istakao,pišu Vijesti

U nekim slučajevima može se napraviti i biopsija, pri kojoj se tankom iglom uzima mali uzorak stanica tumora radi genetske analize, kako bi se procijenila vjerovatnost širenja ili povratka bolesti.

