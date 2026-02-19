Sve dolazi na svoje: Ovi horoskopski znakovi postaju glavne zvijezde februara

Ovan, Blizanci, Vage, Ribe i Vodolija konačno dobijaju priliku da zasijaju – u ljubavi, karijeri i finansijama.

Astrologinja Mej naglašava da su mnogi ciklusi koji su se godinama razvlačili sada završeni. Sada svi delovi konačno „padaju na svoje mjesto“.

Vodolija – ljubav i finansije idu ruku pod ruku, a energija Venere donosi prosperitet i bolje odnose.

Ribe – jedan od najsudbonosnijih perioda u godini; završavaju se teške lekcije i otvara se prostor za ljubav i stabilnost u vezi.

Vaga – spoljna veza ili partnerstvo napreduju zahvaljujući snažnoj astrološkoj konjunkciji; kreativnost i sreća u vezama rastu.

Blizanci – očekuje ih priznanje i nagrade koje su dugo čekali; period stagnacije se završava.

Ovan – realizacija snova; smišljanje novih planova i oslobađanje od svega što sputava napredak.

Ovih pet znakova do kraja februara postaje „glavni lik“ mjeseca. Vrijeme je da iskoristite energiju i pokažete svoje sposobnosti jer univerzum konačno nagrađuje trud i strpljenje, prenosi Novi.

Facebook komentari