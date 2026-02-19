Svaštara

25. februar je dan spasa: Ova 3 znaka dobijaju novac koji briše dugove

Objavljeno prije 3 sata

Datum 25. februar donosi kraj neizvjesnosti za one koji su sedmicama sabirali troškove i razmišljali kako zatvoriti minuse.

 Pexels/Ilustracija

Planetarni aspekti aktiviraju stare isplate, zaboravljene honorare i novac koji je “zaglavio” u administraciji.

Ovo nije lutrija, već konkretan priliv koji dolazi tačno kada je najpotrebniji.

Ko su znakovi kojima stiže olakšanje?
Najveći uticaj osjetit će Lav, Vodolija i Djevica.

Lav – Naplata starog duga
Lavovima stiže novac koji su gotovo otpisali. Poziv ili poruka od osobe koja im duguje mjesecima donosi iznos koji rješava problem s karticom ili nagomilanim računima.

Vodolija – Isplata za odrađeni posao
Vodolijama 25. februar aktivira polje rada. Novac dolazi za projekat koji je odavno završen, najčešće putem digitalnih kanala ili online saradnje.

Djevica – Administrativni zastoj konačno riješen
Djevicama stiže dokument ili potvrda koja pokreće isplatu. Suma je možda bila blokirana u banci ili administraciji, ali sada dolazi u pravi trenutak da pokrije veliki trošak.

Šta uraditi tog dana?
Provjerite bankovnu aplikaciju ujutro
Pregledajte e-mail, uključujući “spam” folder
Ne ignorišite nepoznate pozive
Ovo je dan kada se zatvara finansijski krug. Novac dolazi tamo gdje je već bio zarađen – samo je čekao pravi trenutak, prenosi Novi.


