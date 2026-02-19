Uposlenici Stomatološkog fakulteta pred Vladom KS traže isplatu januarskih plata: “Dovedeni pred svršen čin”

Danas se ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo održalo mirno okupljanje članova Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo zbog aktualne situacije na UNSA Stomatološkom fakultetu i Stomatološkom kliničkom centru, nastale nakon statusne promjene. Prisutni radnici ukazali su na niz problema koji su nastali tom promjenom, ali od nadležnih su kao primarni uslov zahtijevali isplatu januarske plate, koja, kako su rekli, kasni već 15 dana.Problemi za Stomatološki fakultet počeli su kada je Skupština Kantona Sarajevo 2024. godine dala saglasnost Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) o odvajanju Stomatološkog fakulteta na dvije članice – UNSA – Stomatološki fakultet i UNSA – Stomatološki klinički centar.

Od oktobra 2025. godine, kada su nove članice UNSA upisane u sudski registar, radnici nemaju ugovore o radu.

Posljedice toga su izostanak isplate plaće i radno-pravna nesigurnost uposlenika, s obzirom na to da nemaju ugovore o radu novoformirane dvije ustanove.

Jedna od prisutnih na protestu, Suada Mulaosmanović, istaknula je neisplaćivanje januarske plate kao prioritetni problem kako za nju tako i za ostale kolege.

“Vladu to ne interesuje, bitno je da oni imaju bijesna auta, da uživaju, a radnik nek’ gladuje i crkaje”, poručila je ogorčena radnica.

Na pitanje da li su očekivali da će doći do ove situacije kada je donešena odluka o razdvajanju 2024. godine, odgovorila je da mnogi radnici nisu ni znali za ta dešavanja i “dovedeni su pred svršen čin”.

Kao i ostali prisutni na protestima, radnici i predstavnici sindikata polažu nadu u današnju sjednicu Vlade Kantona Sarajevo, koja bi, ako se prihvate njihovi zahtjevi mogla rezultirati isplatom januarske plate u roku od 24 sata.

U izjavi za N1, dekanesa Stomatološkog fakulteta Nina Marković je kazala da su tu, na protestu svi jednaki i dolaze sa istim zahtjevom.

“Očekujemo sistemsko rjesenje, spremni smo surađivati za to sistemsko rješenje samo ako je u skladu s važećim propisima. Jedan propis koji pravi problem je Član 117 Zakona o radu koji se ne poštuje, tražimo da se poštuje i da garantuju svima bez obzira na statusnu promjenu njihova stečena prava koja su imali”, poručila je.

Kako je kazala, od sastanka kojeg su imali 28. januara s nadležnima ništa nije promijenjeno i niko im se nije obratio.

Na pitanje ko je odgovoran, odgovara:

“Ovdje jeste neki korijen statusna promjena, ali nije statusna promjena jedini uzrok. Mi jednostavno tražimo da u odnosu na mišljenje koje je Vlada poslala u novembru, a koje su dala ministarstva da se mišljenje koriguje u skladu sa Zakonom o radu”.

Prisutnima i medijima se potom obratio predsjednik Sindikata Senad Sadiković, koji je upozorio na niz propusta načinjenih po pitanju toga “što je neko odlučio da razdvoji Stomatološki fakultet na zdravstveni i nastavni dio”.

“Tu je napravljen niz procesa po pitanju akcionog plana, procedura, a prije svega se trebalo razmišljati o ugovorima i platama uposlenika, njih je 216 koji rade na obje strane i ne možete odlučiti ko je na kojoj strani. Stečena prava moraju ostati za sve uposlenike. Jednostavno načinjeni su propusti, vijeće fakulteta je podnijelo zahtjev za povratak na staro, i to će trajati zbog niza procudra. Naš osnovni problem je isplata plata koja kansi 15 dana”, poručio je Sadiković,piše N1

Šta poslije?

Nakon isplate januarske plate, nastavio je, slijedi veliki posao kako bi se išlo nazad u proces spajanja i vraćanja upisa u registar Stomatološkog fakulteta zajedno s klinikama.

