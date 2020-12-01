Jedna jednostavna promjena značajno smanjuje rizik od depresije

Zamjena samo jednog sata gledanja televizije drugim aktivnostima, poput sporta, razonode, šetanja ili sna može smanjiti rizik od razvoja velike depresije. Ako pola sata gledanja televizije zamijenite bavljenjem sportom, smanjit ćete rizik od depresije za 18 posto. Kod starijih osoba, ova jednostavna promjena smanjuje rizik za gotovo 30 posto.

Slično smanjenje rizika od depresije uočeno je kada je sat vremena gledanja televizije zamijenjen snom. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu European Psychiatry.

“Ovi rezultati nalazi podržavaju promovisanje raznovrsnih fizičkih aktivnosti u ovoj starosnoj grupi. ‘Smanjenje vremena provedenog pred televizijom može biti posebno efikasna strategija javnog zdravstva za osobe srednje i starije životne dobi. Iako nisu pronađeni značajni efekti kod mladih odraslih osoba, podsticanje aktivnog načina života ostaje važno, jer rana fizička aktivnost predviđa buduće ponašanje”, naveli su, prenosi Klix.

Stručnjaci godinama upozoravaju da sjedilački način života može povećati rizik od niza ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući gojaznost, dijabetes tipa 2, rak pa čak i preranu smrt.

Tim s Univerziteta u Groningenu kaže da nije stvar samo u količini vremena provedenog u mirovanju. Mentalno pasivne aktivnosti, poput gledanja televizije, mogu povećati rizik od depresije zbog disregulacije dopamina, veće konzumacije nezdrave hrane i socijalne izolacije.

Nedavno istraživanje pokazalo je da je svaki dodatni sat gledanja televizije povezan s pet posto povećanim rizikom od depresije.

„Stoga, ciljanje gledanja televizije, umjesto ukupnog vremena provedenog u sjedenju, može ponuditi specifičniju i efikasniju osnovu za intervencije“, zaključio je tim.

Facebook komentari