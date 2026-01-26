Kućno mjerenje pritiska može spasiti život, ali ga pacijenti zanemaruju

Praćenje hipertenzije

Stručnjaci ističu da je kućno mjerenje krvnog pritiska jedan od najvažnijih načina za precizno praćenje hipertenzije. Prema smjernicama Američkog kardiološkog udruženja, pacijentima se preporučuje da mjere pritisak dva puta dnevno – ujutru i uveče – tako što će uraditi dva uzastopna mjerenja u razmaku od jednog minuta, tokom najmanje sedam dana. Mjerenje treba obaviti u mirnom stanju, bez prethodne fizičke aktivnosti.

Razlog za ovakav režim leži u činjenici da jednokratna mjerenja u ordinaciji često ne odražavaju stvarno stanje. Stres, anksioznost ili nedavna fizička aktivnost mogu privremeno povisiti krvni pritisak. Nasuprot tome, više kućnih mjerenja tokom nekoliko dana daje realniju sliku i omogućava ljekarima da preciznije prilagode terapiju.

– Jedno mjerenje u ordinaciji može zavarati. Prikupljanjem više mjerenja kod kuće dobijamo mnogo tačniji uvid u stvarni krvni pritisak pacijenta – izjavila je dr Naomi Fišer, endokrinološkinja iz Opšte bolnice Masačusets Brigam.

Istraživanje je obuhvatilo 3.390 pacijenata uključenih u program daljinskog upravljanja hipertenzijom u periodu od 2018. do 2022. godine. Svi učesnici su dobili besplatne aparate za mjerenje pritiska, prošli edukaciju i imali podršku zdravstvenih radnika. Od njih se tražilo da obave 28 mjerenja sedmično, koja su se automatski slala stručnom timu.

Krvni pritisak

Rezultati su pokazali da su pacijenti koji su redovno mjerili krvni pritisak i ostali dosljedni programu imali oko 40 posto manji relativni rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i smrtnosti od svih uzroka.

Ipak, angažovanost pacijenata ostala je niska. Čak 32,7 posto učesnika nije obavilo nijedno mjerenje, dok je visoku angažovanost (24–28 mjerenja sedmično) pokazalo svega 34,8 posto pacijenata.

Autori studije zaključuju da ovi podaci ukazuju na potrebu za jednostavnijim i praktičnijim rješenjima, poput nosivih uređaja koji bi pasivno pratili krvni pritisak, slično senzorima za kontinuirano mjerenje glukoze kod osoba sa dijabetesom. Takva tehnologija mogla bi značajno da smanji opterećenje za pacijente i poboljša kontrolu hipertenzije, prenosi AVaz.

