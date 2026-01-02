Mljekari u RS odlučuju da li će sutra protestovati u Banjoj Luci

Predsjednik Udruženja mljekara u RS Milorad Arsenić izjavio je poslije sastanka da će odluku donijeti članstvo o tome da li će sutra protestovati mirno.

Vid pritiska

On je potvrdio da je policija zvala predstavnike Udruženja i da ih je zanimalo koliko ljudi će doći na proteste u Banja Luku i iz kojih opština.

– To je vid pritiska na nas – ocijenio je Arsenić i dodao da će na proteste sigurno doći više ljudi nego što ih bude pozvano, ako protesti budu održani.

– A nas u Udruženju ima oko 500 – naveo je on.

Arsenić je rekao da je jedino rješenje smanjenje proizvodnje mlijeka, ističući da taj teret ne mogu sami da snose proizvošači mlijeka.

– Tražimo da dio tereta na svoja leđa prebace u Ministarstvu i Vladi – poručio je Arsenić.

Minićeva izjava

Komentarišući izjavu predsjednika Vlade RS Save Minića da protesta mljekara neće biti ispred zgrade Vlade RS, Aresenić je rekao da “ta zgrada nije samo od premijera”.

– Zgrada je i naša – naveo je Aresenić.

Ministrica poljoprivrede Anđelka Kuzmić izjavila je da problemi u mljekarskoj industriji nisu samo na lokalnom nivou, već da problem postoje i na regionalnom i globalnom niovu.

– Naravno da će Ministarstvo pomoći mljekarima, kao i svim ostalim poljoprivrednim proizvođačima. Podsjećam da pravilnik o podsticajima još nije donesen, a smatram da ne može jedino rješenje biti u povećanju podsticaja. Moramo tražiti dugoročnija rješenja – dodala je Kuzmić.

Darko Samardžija, direktor mljekare “Mlijekoprodukt”, koja je najveći otkupljivač mlijeka od proizvođača u RS, rekao je da je dogovoreno da se planovi o proizvodnji i otkupu usaglašavaju na kvartalnom nivou.

– Za prvi kvartal je usaglašeno smanjenje proizvodnje od 10 posto, a vidjet ćemo za dalje – naveo je Samardžija.

Najveći otkupljivač mlijeka u RS od ove godine je najavio da će oktupljivati manje količine sirovog mlijeka zbog poremećaja na evropskom tržištu. Mljekari u RS istovremeno traže povećane premije, tvrdeći da novca u agrarnom budžetu ima.

