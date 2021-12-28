Ko su državljani BiH koji su završili na Trampovoj “crnoj listi”

Objavljivanje liste takozvanih “najgorih od najgorih” od američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) izazvalo je veliku pažnju bh. javnosti, posebno nakon informacije da se među uhapšenima nalaze i osobe koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine ili porijeklo iz naše zemlje. Ipak, detaljnija analiza pokazuje da se iza bombastičnog naziva krije znatno složenija i često netransparentna slika,piše Avaz.

Nezavisna provjera

Riječ je o podacima koje objavljuju agencije unutar DHS-a, prije svega, Imigraciona i carinska služba (ICE), a koji obuhvataju osobe uhapšene ili preuzete u imigracioni pritvor tokom drugog mandata predsjednika Donalda Trampa (Trump). U brojnim slučajevima ne navode se brojevi sudskih predmeta, tačni datumi niti pravosnažni ishodi, što otežava nezavisnu provjeru. Ipak, za dio osoba porijeklom iz BiH postoje provjerljivi tragovi u američkim sudskim dokumentima i ozbiljnim lokalnim medijima.

Slučaj Vele i Šarića

Jedno od imena koje se može preciznije rekonstruisati jeste Admir Vele, uhapšen u saveznoj državi Minesota. Lokalni list „Post Bulletin“ iz Ročestera navodi da je Vele procesuiran zbog više krivičnih djela, uključujući krađu iz prodavnice oružja, kao i ranije presude za vožnju u alkoholisanom stanju i vožnju bez važeće dozvole. Nakon toga je prebačen u ICE pritvor u okrugu Freeborn.

U istoj saveznoj državi ranije je evidentiran i Ermin Šarić, stanovnik Pelikan Rapidsa, o kojem je regionalni portal DL-Online izvještavao zbog optužbi za teža krivična djela vezana za kontrolisane supstance, kao i davanje lažnog identiteta policiji prilikom zaustavljanja.

Masačusets i Kentaki: Kećo i Juhić

Ime Demira Keće pojavljuje se i na zvaničnoj web-stranici Bijele kuće, u kontekstu akcija ICE-a u Bostonu. U toj objavi se navodi da je riječ o državljaninu BiH s ranijim osudama koje uključuju pomaganje u izvršenju teškog napada, nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja i municije, kao i vožnju pod utjecajem alkohola. Iako je izvor politički intoniran, riječ je o zvaničnom saopćenju američke administracije.

Za razliku od toga, slučaj Gordane Juhić iz Kentakija ima jasan sudski epilog. Prema dokumentima Okružnog suda u Kenton Kauntiju, porota ju je proglasila krivom – uz formulaciju “guilty but mentally ill” – za dvije tačke provale drugog stepena i krivično oštećenje imovine. U junu 2025. godine izrečena joj je kazna od deset godina zatvora.

Federalni tragovi: Kemal Dugalić

Za Kemala Dugalića postoje stariji, ali izuzetno ozbiljni federalni zapisi. Američka Agencija za suzbijanje droga (DEA) još je 2011. godine objavila saopćenje u kojem se Dugalić spominje kao dio višedržavne kriminalne mreže za krijumčarenje kokaina. U tom predmetu osuđen je na višedecenijsku kaznu zatvora, a sudski dokumenti dodatno potvrđuju presude za zavjeru u distribuciji narkotika i pranje novca.

Ovaj slučaj se često navodi kao jedan od rijetkih gdje postoje jasni i dostupni podaci o težini krivičnih djela.

Kalifornija i Teksas: Sinanović i Alimanović

Ime Adnana Sinanovića pojavljuje se u arhivi Los Angeles Timesa u okviru policijskog i sudskog izvještavanja o teškom krivičnom slučaju iz 2016. godine, gdje se navodi kao jedna od uhapšenih osoba u predmetima koji uključuju razbojništvo i smrtni ishod.

Detalji su dostupni kroz sudske spise, ali bez potpunog javnog narativa o konačnom ishodu. U Teksasu se u lokalnim policijskim evidencijama pojavljuje Denisa Alimanović, evidentirana u Montgomeri Kauntiju zbog porodičnog nasilja. Riječ je o evidenciji hapšenja, a ne pravosnažne presude, što je važno naglasiti u kontekstu ICE-ovih lista.

Imena bez provjerljivih tragova

Za dio osoba koje se navode u domaćim medijima – među njima Jeton Bitići, Safet Avdulahaj, Mirdal Lipljanac i Hata Šarić – u ovom trenutku nije moguće pronaći pouzdane i precizne informacije u američkim sudskim registrima ili relevantnim medijima, koje bi nedvosmisleno potvrdile identitet, optužbe i tok postupka. Upravo taj nedostatak transparentnosti predstavlja jednu od glavnih zamjerki načinu na koji DHS komunicira ove slučajeve.

Politički kontekst i oprez

Stručnjaci za imigraciono pravo u SAD upozoravaju da se ovakve liste često koriste u političke svrhe, pri čemu se ne pravi jasna razlika između osoba koje su tek uhapšene, onih koje već služe kazne i onih koje su samo preuzete u imigracioni pritvor. U pravnom smislu, optužba ne znači i presudu, a mnogi slučajevi se godinama vode kroz sudski sistem.

Zbog toga je važno naglasiti da ove informacije govore o hapšenjima i optužbama, a ne nužno o konačno utvrđenoj krivici. Generalizacija ili kolektivno etiketiranje dijaspore na osnovu ovakvih lista ne samo da je netačno, nego i opasno.

