Najbolje piće za hidraciju nije voda

Istraživanje pokazuje da sastav napitka ima važnu ulogu u tome koliko će tijelo ostati hidrirano, a ne samo količina unesene tekućine.

Mlijeko

Upravo je mlijeko istaknuto kao iznenađujuće efikasna opcija za dugotrajniju hidraciju, pokazala je studija Univerziteta St. Andrews u Škotskoj.

Prema rezultatima istraživanja, pića koja sadrže manje količine masti, proteina i šećera pomažu tijelu da duže zadrži tekućinu, a mlijeko se u tom smislu pokazalo efikasnijim od vode, piše “Daily Express”.

Autor studije Ronald Maughan, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta St. Andrews, objasnio je da nutritivni sastav mlijeka usporava pražnjenje tekućine iz želuca.

Laktoza, proteini i masti pomažu održati stabilniju hidraciju tokom dužeg vremena, dok natrij u mlijeku pridonosi zadržavanju vode u tijelu i smanjuje količinu proizvedenog urina, na sličan način kao oralne rehidracijske otopine koje se koriste kod dehidracije.

Komentar dijetetičarke

Nalaze je komentirala i dijetetičarka Melissa Majumdar, koja nije učestvovala u istraživanju. Istaknula je da elektroliti poput natrija i kalija poboljšavaju hidraciju, dok kalorije u pićima usporavaju pražnjenje želuca i otpuštanje urina.

