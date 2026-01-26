Izdaja u Barceloni: Mlada nada pogazila obećanje, odlazi u PSG

Osamnaestogodišnji ofanzivni vezni Dro Fernandez (Dro Fernández) nalazi se nadomak prelaska u Pari Sen Žermen (Paris Saint-Germain), iako je prethodno imao načelni dogovor o produženju ugovora s Barcelonom.

Parižani su spremni platiti nešto više od otkupne klauzule koja iznosi šest miliona eura, a njegov postojeći ugovor važi do juna 2027. godine.

Predsjednik Barcelone Žoan Laporta (Joan Laporta) nije krio razočaranje ovakvim raspletom, ističući da je klub imao drugačiji dogovor s igračem povodom njegovog 18. rođendana.

Kako je naveo, iznenađenje je uslijedilo nakon što je igračev predstavnik obavijestio klub da se prethodni dogovor o produženju saradnje ne može ispoštovati.

Fernandez, produkt čuvene La Masije, upisao je osam nastupa za prvi tim Barselone, a priliku za debi dao mu je trener Hansi Flik (Hansi Flick) još u septembru prošle godine.

Njemački stručnjak je ranije naglašavao da Barcelona mladim igračima pruža povjerenje, kontinuitet rada i šansu da se razvijaju uz najbolje, ali ovaj put to očigledno nije bilo dovoljno da zadrže jedan od svojih najvećih talenata.

