Fudbal

Izdaja u Barceloni: Mlada nada pogazila obećanje, odlazi u PSG

746  
Objavljeno prije 3 minute

Dro Fernandez pred transferom koji je razljutio vrh Barcelone

Osamnaestogodišnji ofanzivni vezni Dro Fernandez (Dro Fernández) nalazi se nadomak prelaska u Pari Sen Žermen (Paris Saint-Germain), iako je prethodno imao načelni dogovor o produženju ugovora s Barcelonom.

Parižani su spremni platiti nešto više od otkupne klauzule koja iznosi šest miliona eura, a njegov postojeći ugovor važi do juna 2027. godine.

Predsjednik Barcelone Žoan Laporta (Joan Laporta) nije krio razočaranje ovakvim raspletom, ističući da je klub imao drugačiji dogovor s igračem povodom njegovog 18. rođendana.

Kako je naveo, iznenađenje je uslijedilo nakon što je igračev predstavnik obavijestio klub da se prethodni dogovor o produženju saradnje ne može ispoštovati.

Fernandez, produkt čuvene La Masije, upisao je osam nastupa za prvi tim Barselone, a priliku za debi dao mu je trener Hansi Flik (Hansi Flick) još u septembru prošle godine.

Njemački stručnjak je ranije naglašavao da Barcelona mladim igračima pruža povjerenje, kontinuitet rada i šansu da se razvijaju uz najbolje, ali ovaj put to očigledno nije bilo dovoljno da zadrže jedan od svojih najvećih talenata.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh