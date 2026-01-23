Rani znak raka pluća: Jednostavan test prsta može upozoriti na simptome

Rak pluća se često otkrije tek nakon što su se ćelije raka već proširile po cijelom tijelu. Međutim, postoje rani znaci koji mogu ukazivati ​​na njegovo prisustvo. Najčešći su kratkoća daha, piskanje i uporan kašalj koji može biti praćen iskašljavanjem krvi ili sluzi.

Jedan od ranih znakova može se vidjeti na vrhovima prstiju i može se otkriti takozvanim “Schamroth testom”. Kada pritisnete nokte dva prsta jedan o drugi, između njih se obično pojavljuje mali razmak u obliku dijamanta. Ako ovog razmaka nema, to može biti znak takozvanih “palicastih prstiju”, stanja u kojem vrhovi prstiju oteknu. Ovo stanje se navodi kao jedan od mogućih simptoma raka pluća, prenosi Index.

Odsustvo prostora ne mora nužno značiti rak pluća

“Beta prsti” se razvijaju postepeno. Prvo, koža u korijenu nokta omekša, zatim koža u ležištu nokta postaje sjajna. Vremenom, nokti počinju neobično da se kriviju, što je posebno primjetno kada se gledaju sa strane. U kasnijoj fazi, vrhovi prstiju mogu postati uvećani i otečeni zbog nakupljanja tečnosti u mekim tkivima.

Važno je napomenuti da odsustvo prostora u obliku dijamanta samo po sebi ne znači da imate rak pluća. Međutim, to može biti jedan od znakova upozorenja, pa je u takvom slučaju preporučljivo posjetiti ljekara.

Facebook komentari