Moždani udar ne dolazi iznenada

Moždani udar se često doživljava kao iznenadno stanje, ali stručnjaci upozoravaju da većina slučajeva nastaje postepeno, kao rezultat dugogodišnjeg oštećenja krvnih sudova u mozgu.

Većina moždanih udara može se sprečiti jednostavnim, doslednim promenama životnih navika. Smanjenje soli, šećera i stresa ključni su faktori zaštite mozga i srca, posebno nakon 40. godine, prenosi Borba.

Statistika u Srbiji:

Svakih 20 minuta jedna osoba doživi moždani udar.

Na svaki sat, jedna osoba umre.

Moždani udar je među tri vodeća uzroka smrti u zemlji.

Glavni faktori rizika

Prekomjerni unos soli

Višak natrijuma čini krvne sudove krutim i suženim.

Povećava krvni pritisak – najveći pojedinačni faktor rizika za moždani udar.

Hipertenzija oštećuje arterije i povećava rizik od ugrušaka.

Prekomjerni unos šećera

Sužava i slabi zidove arterija, uključujući i one koje snabdevaju mozak.

Povećava rizik od gojenja, dijabetesa tipa 2 i upala.

Kombinacija hipertenzije i dijabetesa ubrzava oštećenje arterija.

Hronični stres

Povećava nivo kortizola i adrenalina, podiže pritisak i ubrzava rad srca.

Doprinosi lošim navikama – brza hrana, preskakanje obroka, nedostatak sna.

Simptomi moždanog udara

Paraliza ili slabost ruku/nogu

Iznenadni gubitak govora

Asimetrično ili opušteno lice

Konfuzija ili dezorijentacija

Prevencija moždanog udara – 5 ključnih koraka

Smanjite unos soli i industrijske hrane

Kuvanje kod kuće, čitanje deklaracija i rjeđa konzumacija restoranske hrane.

Ograničite šećer

Zamijenite zaslađene napitke vodom, poslastice jedite povremeno, izbegavajte proizvode sa „skrivenim“ šećerom.

Krećite se svakog dana

30 minuta šetnje ili kratke pauze za kretanje poboljšavaju cirkulaciju i regulišu pritisak.

Smanjite stres

Vježbe disanja, pauze bez ekrana, redovan san i opuštajuće aktivnosti.

Redovno kontrolisanje zdravlja

Provjeravajte krvni pritisak, šećer i holesterol na svaka 3–6 meseci,pišu Nezavisne

