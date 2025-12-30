Otac ubio sina koji je bolovao od autizma, pa sebe

Zadarska policija saopćila je u utorak da je, nakon obavljenog uviđaja, utvrđeno kako je 46-godišnji muškarac u porodičnoj kući u Sukošanu vatrenim oružjem usmrtio svog 18-godišnjeg sina, nakon čega je iz istog oružja izvršio samoubistvo.

Index neslužbeno saznaje da je otac ubio 18-godišnjeg sina koji je rođen s autizmom. Nakon toga je izvršio samoubistvo,piše Avaz

Policija je navela da je 46-godišnjak, prije tragičnog događaja, nasilno otvorio ormar u kojem je oružje bilo propisno pohranjeno, a koje je pripadalo članu porodice koji posjeduje važeće dozvole za držanje i nošenje oružja.

Navodeći da je muškarac počinio teško ubistvo bliske osobe, a potom izvršio samoubistvo, policija je saopćila da će zamjenik županijskog državnog tužioca u Zadru, koji je rukovodio uviđajem, izdati potrebne naloge za provođenje daljnjih dokaznih radnji, kao i naloge za obdukciju preminulih.

Zadarska policija ranije je izvijestila da je u utorak, oko osam sati ujutro, nakon zaprimljene dojave, u kući u Sukošanu zatekla dvije mrtve muške osobe, nakon čega su na mjesto događaja upućene sve hitne službe, prenosi Hina.

