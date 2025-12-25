Ukoliko jedete ovaj sir smanjujete rizik od demencije

Nova studija sa Sveučilišta u Lundu donosi iznenađujuće rezultate koji mogu promijeniti dosadašnje stavove o prehrani i zdravlju mozga. Istraživanje, koje je trajalo 25 godina, ukazuje da konzumacija punomasnog sira može smanjiti rizik od razvoja demencije.

Studija je obuhvatila 3.208 učesnika, a rezultati su pokazali da su osobe koje su svakodnevno konzumirale 50 grama ili više punomasnog sira imale 13% niži rizik od demencije u pređenju s onima koji su jeli manje od 15 grama sira dnevno.

Iako ovi rezultati otvaraju novu perspektivu u razumijevanju prehrane i zdravlja mozga, stručnjaci upozoravaju da studija ima svoja ograničenja. Ova istraživanja svakako izazivaju daljnje razmatranje prehrambenih preporuka, posebno kad je riječ o mliječnim proizvodima.

