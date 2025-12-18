Ova jutarnja navika vremenom može povisiti holesterol

Istraživanja dosljedno pokazuju da je preskakanje doručka povezano s višim nivoima holesterola, čak i kada dovodi do skromnog gubitka težine.

Preskakanje doručka također može poremetiti vaš cirkadijalni ritam – unutrašnji sat vašeg tijela. Jedna od mnogih stvari koje vaš cirkadijalni ritam kontrolira je metabolizam lipida. Kada se poremeti unutrašnji sat vašeg tijela, to može promijeniti neke gene i enzime koji regulišu vaš holesterol.

S druge strane, doručak može pomoći u sprečavanju skokova holesterola koji se obično javljaju kada se probudite, pojasnili su stručnjaci za Eating Well.

Ako se tokom dana bezumno hranite hranom bogatom ugljikohidratima ili mastima, preskakanje doručka može biti osnovni uzrok. To je dijelom zbog promjena u hormonima koji regulišu apetit. Dugotrajni jutarnji post može promijeniti hormone poput leptina i grelina, povećavajući glad i podstičući inzulinsku rezistenciju, Ova kombinacija može oslabiti sposobnost vašeg tijela da očisti holesterol iz krvi, što dodatno doprinosi višem LDL holesterolu.

Uprkos tome, rezultati istraživanja o tome da li preskakanje doručka zapravo dovodi do toga da jedete više tokom dana su pomiješani. Neke studije su otkrile da preskakanje doručka dovodi do nižeg ukupnog unosa kalorija. Ipak , studije dosljedno pronalaze niži nivo holesterola kod ljudi koji preskaču doručak, bez obzira na to da li unose više kalorija tokom dana ili ne.

Odgađanje prvog obroka u danu također može utjecati na cjelokupni kvalitet vaše prehrane. Jedna studija je otkrila da djeca koja preskaču doručak imaju tendenciju da konzumiraju više masti i natrija tokom dana od djece koja doručkuju, prenosi Klix.

